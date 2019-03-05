İstanbul Sultangazi'de Orman Yangını Söndürüldü

İstanbul SULTANGAZİ'DE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ (ek görüntüyle tamamı)Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHASultangazi'de çıkan orman yangını söndürüldü.

İstanbul SULTANGAZİ'DE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ (ek görüntüyle tamamı)



Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA



Sultangazi'de çıkan orman yangını söndürüldü.



Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangını kısa sürede söndürüldü. Yanan alanda bulunan bir kaplumbağa,



Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şaban Bekir Yazıcı tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmasının sürdüğü alanda yangının çıkış nedeniyle ilgili de inceleme devam ediyor.

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