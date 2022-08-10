Sultangazi'de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kamerada

10.08.2022 14:50
Sultangazi'de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kamerada

İstanbul Sultangazi'de otomobilin bagajına yükleyip halat yardımıyla bağladığı yaklaşık 10 adet ahşap palet ile tehlikeli şekilde trafikte seyir eden sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de otomobilin bagajına yükleyip halat yardımıyla bağladığı yaklaşık 10 adet ahşap palet ile tehlikeli şekilde trafikte seyir eden sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Sultangazi TEM Otoyolu bağlantı kavşağı Edirne istikametinde meydana geldi. Trafiği ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye düşürecek şekilde aracın bagajına yüklediği ahşap paletler ile yolculuk yapan sürücünün umursamazlığı dikkat çekerken olay anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kamerada - Son Dakika
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