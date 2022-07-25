İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS YANDI

25.07.2022 10:42
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS YANDI

SULTANGAZİ'de, park halindeki midibüs yandı.

SULTANGAZİ'de, park halindeki midibüs yandı. Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, yangın o sırada yoldan geçen vidanjörden alınan suyla söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında park halindeki midibüsün ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alev alan midibüse, ilk olarak yoldan geçen sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen vidanjörden alınan su ile yangın söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Midibüste büyük çaplı hasar oluştu. Çevredekiler yangını ve söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS YANDI - Son Dakika

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