İstanbul'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

01.10.2022 11:22

İstanbul Sultangazi'de sahte içki ürettiği iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de sahte içki ürettiği iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ev ve müştemilatında sahte içki imalatı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

Adresteki aramalarda, 485 litre doluma hazır sahte içki, satışa hazır 85 şişe sahte içki, 500 boş şişe, bilyeli 100 içki kapağı ile 200 litre hacimli fiber tank ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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