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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ev ve müştemilatında sahte içki imalatı yapıldığını tespit etti.

Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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