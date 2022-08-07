Sultangazi'de patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu

07.08.2022 16:24
Sultangazi'de patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu

İstanbul Sultangazi'de sokak içinde bulunan elektrik kabloları şase yaparak patlayıp yere düştü.

İstanbul Sultangazi'de sokak içinde bulunan elektrik kabloları şase yaparak patlayıp yere düştü. Bir süre patlamaya devam eden kablolar sokakta paniğe neden olurken, elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Zübeydehanım Mahallesi 1507. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süredir sürekli yanan sokak aydınlatmaları ve yüksek akım nedeniyle şase yapan elektrik kabloları yandı. Ardından koparak yere düşen kablolar adeta havai fişek gibi patlamaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kabloları yangın söndürme tüpleri ile söndürürken, elektrik kurumu yetkilileri enerjiyi kesip yanan kabloları yenilemek için çalışma başlattı.

Kabloların yanıp, patlamaların yaşandığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yere düşen kabloların adeta havai fişek gibi patlayarak kıvılcımlar saçtığı görüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti İstanbul'da tartıştığı oğlu intihar eden baba yaşamına son verdi İstanbul'da tartıştığı oğlu intihar eden baba yaşamına son verdi
Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:45 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan iptal edilen KPSS hakkında ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement