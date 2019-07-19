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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE SURİYELİ UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

55 dakika önce

Sultangazi'de uyuşturucu hap satışı yapan Suriye uyruklu iki kişi mahalle bekçilerinin kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

Sultangazi'de uyuşturucu hap satışı yapan Suriye uyruklu iki kişi mahalle bekçilerinin kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Operasyon devamında şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli ile birlikte 6 kişi tutuklandı.
Sultangazi'de 9 Temmuz akşamı mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri iki kişiye kimlik kontrolü yaptı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Casım El-Medad M. (32) ile Salih T.'nin (25) yapılan üst aramasında 745 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmaktan sevk edildikleri mahkemede tutuklanırken, bu kişilerle bağlantılı oldukları ve uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen 3 ayrı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Suriye uyruklu Ahmed H. (35), Mohammed Anas A. (20) Abdul Mejad A. (27), Suheyl M. (28) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 941 adet captagon ve 230 adet ramadal türü uyuşturucu hap, yarım kiloya yakın afyon sakızı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 9 bin 740 lira para ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE SURİYELİ UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
Sultangazi, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:06 Kaynak: DHA
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