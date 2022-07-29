Sultangazi'de tekstilciden toprak arazide ilginç kurutma yöntemi - Son Dakika
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Sultangazi'de tekstilciden toprak arazide ilginç kurutma yöntemi

29.07.2022 13:18
Sultangazi'de tekstilciden toprak arazide ilginç kurutma yöntemi

İstanbul Sultangazi'de tekstil atölyesi sahipleri sevkiyat süresi yaklaşan 700 ıslak montu güneş altında kurutabilmek için toprak araziye serdi.

İstanbul Sultangazi'de tekstil atölyesi sahipleri sevkiyat süresi yaklaşan 700 ıslak montu güneş altında kurutabilmek için toprak araziye serdi. Firma sahipleri yüzlerce montu, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle yeniden toplayarak aracı yükledi.

Olay dün Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan boş bir toprak arazide yaşandı. İddiaya göre, Sultangazi'de yaklaşık 1 ay önce etkili olan yağışın etkisiyle İsmetpaşa Mahallesi'nde su basan tekstil atölyesinde yüzlerce mont ıslandı. Yurt dışına gönderilecek 700 adet mont ıslanınca kuruyuncaya kadar ütü paket işleminde askıya alındı. Ancak teslimat süresi yaklaşan ürünlerin bir önce hazır hale getirilmesi için çözüm arayan atölye ve firma sahipleri çareyi montları boş araziye sererek güneş altında kurutmakta buldu. Bunun için ise en uygun yer olarak Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki toprak arazi seçildi. Firma yetkilileri sabah saatlerinde getirdikleri montları araziye serdikten sonra çalınma riskine karşı ise başında saatlerce nöbet tuttu.

Yaklaşık 5 saat boyunca arazide bekletilen montları gören esnaf, durumdan şüphelenerek bölgede zaman zaman yaşanan hırsızlık olaylarına karşı o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bölgede devriye görevini yürüten Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de durumu şüpheli görünce olay yerine geldi. Firma yetkililerinin verdikleri bilgiden emin olmak isteyen zabıta ekipleri bir yandan ürünlere ait faturayı sorup bir yandan da üretim yapılan adreste gerçekten su baskını olayı yaşanıp yaşanmadığı konusunda araştırma başlattı. Bunun üzerine daha fazla dikkat çekmek istemeyen firma sahipleri ise montları bulundukları yerden toplayarak yeniden araca yükledi.

Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Çevrede bulunan bir esnaf ise yaşanan olayı cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde firma yetkililerinin ürünleri önce araziye serdikleri bir süre sonra ise zabıta ekiplerinin gelmesi ile yeniden toplayarak araca yükledikleri görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de tekstilciden toprak arazide ilginç kurutma yöntemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de tekstilciden toprak arazide ilginç kurutma yöntemi - Son Dakika
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