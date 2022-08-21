Adreste yapılan aramada 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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