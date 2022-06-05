Sultangazi'deki hırsız kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'deki hırsız kamerada

05.06.2022 11:37
Sultangazi'deki hırsız kamerada

SULTANGAZİ'de iş yerinin kepenginin parçasını çalan hırsızı güvenlik kamerası kaydetti.

SULTANGAZİ'de iş yerinin kepenginin parçasını çalan hırsızı güvenlik kamerası kaydetti.

Olay, 2 Haziran Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerinin otomatik kepenklerinde yenilenme çalışması yapıldı. Tadilatta olan iş yerinin kepengini söken firma yetkilileri, öğlen yemeği için yakınlardaki lokantaya gitti. Bu sırada iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, bir süre oyalandıktan sonra kepengin parçasını omzuna alarak, hızlı adımlarla iş yerinin önünden ayrıldı. O anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin, kısa süre oyalandığı, daha sonra yerde bulunan kepengin parçasını omzuna alarak ayrıldığı, komşu esnafların dikkatini çekmemek için de trafiğin işlek olduğu yolda yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.


- İstanbul
Sultangazi'deki hırsız kamerada
Sultangazi'deki hırsız kamerada
Sultangazi'deki hırsız kamerada
YORUMLAR
500
Cips hırsızı karga kamerada Cips hırsızı karga kamerada Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'deki hırsız kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:01:55. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'deki hırsız kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement