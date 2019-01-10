Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sultangazi'deki Yangında 'çocuklar Mahsur Kaldı Paniği

İstanbul- Sultangazi'deki Yangında 'çocuklar Mahsur Kaldı Paniği

24 dakika önce

* Sultangazi'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

İstanbul- Sultangazi'deki Yangında 'çocuklar Mahsur Kaldı Paniği, System.String[]
* Sultangazi'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

Yangında evde olduğu düşünülen anne ve 3 çocuğunun kendi imkanları ile dışarı çıktığını öğrenen polis ve apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de 5 katlı apartmanın bodrum katında elektrik sobasından çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında, evde mahsur kaldığı düşünülen 3'ü çocuk 4 kişi polisi ve apartman sakinlerini alarma geçirdi.

Cebeci Mahallesi 2465 sokakta Suriyeli ailenin yaşadığı bir apartmanın bodrum katında yangın paniğe neden oldu. Alevler evi sararken, dumanlar da tüm apartmana yayıldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın sonrası yanan evde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

KORKU DOLU ANLAR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında apartman sakinleri, evde bulunan çocukların apartmanın arka tarafına çıkarak yardım istediğini polise söyledi. Apartmanın çevresini dolaşan ekipler, anne ve çocukları aramaya başladı. Anne ve çocukların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını öğrenen ekipler ve apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.

ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKMIŞ

İtfaiye ekipleri yangını kontrol ettikten sonra dairede yaptıkları ilk incelemede yangına elektrik sobasının neden olduğunu belirledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:05 Kaynak: DHA

Anne, Sultangazi, 3. Sayfa
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