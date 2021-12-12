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İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi - Son Dakika

İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi

12.12.2021 12:36

İstanbul Sultangazi'de ekmeği 1.25 TL'den satan Halk Ekmek önündeki metrelerce uzunluktaki kuyruğun görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Neredeyse hemen her gün İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Halk Ekmek kuyruğu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyaya düşen son görüntü ise İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaydedildi.

GÖRÜNTÜ CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

İstanbul'da 3,5 TL'yi bulan ekmek fiyatını pahalı bularak soluğu İBB'nin Halk Ekmek büfelerinde alan vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

MEGAKENTTE BİRÇOK FIRIN EKMEĞİ 3.5 LİRADAN SATIYOR

İstanbul Ticaret Odası kararıyla 230 gram ekmeğin fiyatı geçen ay 2,5 TL yapılmıştı. Ancak ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırınekmeği 3,5 liraya satmaya başladı.

İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi

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Son Dakika Güncel İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi - Son Dakika
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