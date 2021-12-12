Neredeyse hemen her gün İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Halk Ekmek kuyruğu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyaya düşen son görüntü ise İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaydedildi.
İstanbul'da 3,5 TL'yi bulan ekmek fiyatını pahalı bularak soluğu İBB'nin Halk Ekmek büfelerinde alan vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Ticaret Odası kararıyla 230 gram ekmeğin fiyatı geçen ay 2,5 TL yapılmıştı. Ancak ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırınekmeği 3,5 liraya satmaya başladı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi - Son Dakika