İstanbul-sultangazi spor şenliği'nde gösteri maçını ahmet çakar yönetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-sultangazi spor şenliği'nde gösteri maçını ahmet çakar yönetti - Son Dakika

İstanbul-sultangazi spor şenliği'nde gösteri maçını ahmet çakar yönetti

6 saat önce

Sultangazi Spor Şenliği'nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönettiBurçak BOZKUŞ - Osman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) - Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bölgedeki öğrencileri 11. Spor Şenliği'nde buluşturdu.

Sultangazi Spor Şenliği'nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti

Burçak BOZKUŞ - Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) - Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bölgedeki öğrencileri 11. Spor Şenliği'nde buluşturdu. Şenlik, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın yönettiği gösteri maçıyla başladı.

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spor Şenliği başladı. 14 Haziran'a kadar sürecek olan spor şenliğine öğrencilerin yanı sıra ilçede bulunan resmi kurumlarda görev alan çalışanlar da birbirleriyle yarıştı.

Sultangazi'de öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri futboldan voleybola, koşudan basketbola, satrançtan masa tenisine, halk oyunlarından geleneksel çocuk oyunlarına toplam 8 branşta kıyasıya mücadele ediyor.

'ÖNEMLİ OLAN SKOR DEĞİL BİRBİRİMİZE OLAN SAYGIMIZ'

Dostluk maçından sonra konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Bugün Sultangazi'de gerçekleştirdiğimiz spor festivali diyebileceğimiz okullar arasında düzenlediğimiz spor günündeyiz. Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber düzenliyoruz. 9 branşta ve 60 kategoride okullarımız yarışacaklar. Bunu sadece okullar arasında bırakmadık, Sultangazi'de bulunan 1200 tane kurum çalışanının da katıldığı basketbol, futbol, satranç, geleneksel halk oyunları, folklor gibi yaklaşık 3 ay sürecek olan bir organizasyonun başlangıcındayız. Sultangazi'yi sultan şehir yapma adına sporla, kültürle, sosyal faaliyetlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu gayreti yaparken de eğitim alanında çok daha öteye gitmemiz bilinciyle hareket ediyoruz. Dostça bir mücadele oldu, bu dostluğun turnuva boyunca sürmesini diliyoruz. Bugün 4-4 bitirdik maçı ama skorlar önemli değil, önemli olan birbirimize olan saygımız. Kıymetli Ahmet Çakar hocama, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Emniyet Müdürümüze katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

Turnuvanın gösteri maçını yöneten eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, 'Öğrencilerimizin içerisinde çok yetenekli kızlarımız var. Bir iki tanesi var ki desteklenirse Avrupa'ya bile gidebilir' dedi.

Turnuvaya katılan kız öğrencilerden Melisa, 'Böyle bir ortamda top oynamak çok gurur vericiydi, karşımızdakiler de çok güçlüydü pek bir şey yapamadık. Herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

İstanbul-sultangazi spor şenliği'nde gösteri maçını ahmet çakar yönetti

Ahmet Çakar, Sultangazi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Atakan'ı konuşurken 8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu
Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, sınıfta uyuyakaldı Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul-sultangazi spor şenliği'nde gösteri maçını ahmet çakar yönetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]