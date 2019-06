İSTANBUL Süper Kupa finalinin bir galibi de İstanbul olacak, kent ekonomisine katkısı 100 milyon...

Süper Kupa finalinin bir galibi de İstanbul olacak, kent ekonomisine katkısı 100 milyon Euro olacakGökhan Artan/ İstanbul, 3 Haziran- (DHA) İngilizlerin dünyaca ünlü iki kulübünün İstanbul'da 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa final maçında karşılaşacak olması İstanbul ekonomisi ve Türk hava yolu şirketlerine büyük doping etkisi yaratacak. Final maçını izlemek için 50 binden fazla ağırlıklı İngilizler olmak dünyanın birçok yerinden futbolseverin İstanbul'a akın edecek olması esnafın ve otellerin yüzünü güldürecek. Şimdiden Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuşlara ve otellere İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. İstanbul'da maçı izlemek için geleceklere yönelik yayınlanan turlara da ilgi arttı.Turizmciler, kent ekonomisine maçın 100 milyon Euro katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde yüze çıkacağını söyledi. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.İstanbul'da 14 Ağustos tarihinde 41 kişi kapasiteli Vodafone Park'ta, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Final maçını izlemek için başta İngiltere'den birçok ülkeden taraftarlar tarifeli uçaklarla İstanbul'a akın edecek. Maç için stadyum dışında olacaklar ile beraber 50 bine yakın İngiliz, İstanbul'a gelecek. İngiltere'den tarifelu uçuşlar dışında tarifesiz uçuşlarla da birçok futbolsever İstanbul'a gelecek. Taraftarlar, Chelsea'nin kenti olan Londra'dan ve Liverpool kentine 35 kilometre mesafedeki Manchester kentinden Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'nın tarifeli uçakları ile İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecekler. Bunun yanı sıra sadece taraftar taşıyan tarifesiz uçuşlarla da çok sayıda taraftar kiralanan uçaklarla İstanbul'a taşınacak.İSTANBUL HAVALİMANLARI UÇAK REKORU KIRACAKMaçın yapılacağı 14 Ağustos'un Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve yoğun yolcu trafiğinin olduğu yaz sezonu ile maç için geleceklerin de etkisiyle İstanbul havalimanlarının uçak ve yolcu rekoru kırması bekleniyor. Birbiri ardına İstanbul'a sadece taraftar taşıyan uçaklar da inecek. İngiliz Liverpool ve İtalyan Milan takımları arasında İstanbul'da 2005 yılında oynanan ve Liverpool'un kazandığı tarihi Şampiyonlar Ligi Final maçı nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'na dört günde 3 bin 155 uçak iniş kalkış yapmıştı.TÜRK HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE REZERVASYONLAR YAPILMAYA BAŞLANDILiverpool kentindeki John Lennon Havalimanı'ndan ve Londra'daki havalimanlarından İstanbul'a akın edecek.Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuş düzenleyen THY ve Pegasus Havayolları'nın tarifeli uçuşları ile İstanbul'daki otellere de şimdiden rezervasyon yaptırdı. İngiliz taraftarların birçoğu final maçı ile beraber en az iki gün kalacak.İSTANBUL TURLARINA DA İLGİ ŞİMDİDEN BÜYÜKİstanbul'da maçı izlemek için gelecek İngilizlere yönelik turlar da yayınlanmaya başlandı. 2 gece konaklamalı maç ve uçak bileti hariç İstanbul turlarının fiyatı 300 sterlin'den başlıyor. Turlar da havalimanından alınacak olan İngiliz taraftarlar, İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. İstanbul turlarına İngilizler şimdiden büyük ilgi göstererek rezervasyonlar yapmaya başladı. İngilizler turlar sayesinde İstanbul'u yakından tanıma fırsatı bulacak. Futbolseverlerin yapacakları alışveriş, konaklama, yeme içme ile birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon Euro katkı sağlanması bekleniyor. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç ayrıca İstanbul'un tanıtımına da katkı sağlayacak. Maç için taraftarların yanı sıra çok sayıda basın mensubu, VIP konuklar, UEFA çalışanları ve misafirleri, sponsor firma yetkilileri ve televizyon ekibi çalışanları olacak.'SADECE İNGİLİZLER DEĞİL DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDEN MAÇ İÇİN GELECEKLER'Demirören Haber Ajansı'na(DHA) maçın kent ekonomisine katkısını değerlendiren İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, 'Biz bu tür organizasyonlara her zaman hazırlıklıyız.İstanbul'un kapasitesi çok yüksek.Dolayısıyla mevcut haliyle İstanbul yıllık 20 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip. Diğer taraftan iki İngiliz takımı ve İngilizlerin futbolla olan alakaları belli ve inanılmaz bir şekilde futbolu takip ediyorlar.İstanbul'a İngiliz akını olacaktır.Bu tür müsabakaları sadece İngilizler değil dünyanın farklı ülkelerinden futbol sevdalıları da izliyor.Hem İstanbul'un güzelliklerini görmek hem de o anı yaşamak için İstanbul'da olacaklar' dedi'MAÇ GÜNÜ AÇIK HAVA STADYUMLARI OLUŞTURALIM'Maç günü İstanbul'da açık hava stadyumları oluşturulması gerektiğini dile getiren İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, ?Stadyumda 41 bin seyirci ama dışarıda da daha fazla seyirci olacak.Hem yerli hem de yabancıların o anı yaşayabileceği ortamlar oluşturmamız lazım. Büyük meydanlarda ve alanlarda açık hava stadyumları açılırsa coşku içerisinde taraftarlar maçı izleyebilir? diye konuştu.'GELECEKLERİN SAYISI 50 BİNİ GEÇER'İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, 'Maç için geleceklerin sayısı 50 bini geçer. Zaten bu tür etkinlikler aslında spor müsabakalarından ziyade daha çok eğlence etkinlikleri dediğimiz etkinliklerdir' dedi ve ekledi: 'Bu tip etkinlikler için insanlar farklı ülkeleri ziyaret ediyorlar. O ülkenin mutfağından, kültüründen faydalanıyorlar.Nihayetinde de maçı da izleyip ülkelerine dönüyorlar. İstanbul için bence böyle bir etkinliğin festival havasında geçeceğini umuyorum. Maç döneminde yani Ağustos döneminde İstanbul'da otellerin doluluk oranları yüksek bir sezon. Futboldan daha öte bir şey bu maç. Müsabakaya katılan takımların kendi seyircilerinin yanı sıra da farklı ülkelerden daha fazla seyirci alacağını düşünüyorum.50 binin üzerinde maç için geleceklerini düşünüyorum.Oteller de yüksek sezon olması nedeniyle de bence yüzde yüzün üzerinde doluluk yaşayacaktır''KENT EKONOMİSİNE MAÇIN 100 MİLYON EURO'DAN FAZLA KATKISI OLACAK'Kent ekonomisine maçın 100 milyon Euro'dan fazla katkısı olacağının altını çizen Korkmaz, 'Bu sadece bir futbol müsabakasından öte önemli bir etkinlik.Bu etkinlikleri yurt dışında takip eden müşteri kitlesi A, A Plus değimiz bir kitle.Dolayısıyla 5 yıldızlı otellerimiz de konaklayacaklar. Bugün Ağustos ayında ortalama 5 yıldızlı otel fiyatımız 600-700 Euro'ları buluyor.Yiyecek içecek ve alışveriş değdiğinizde her gelen müşterinin 2 bin Euro'ya yakın konaklama ile birlikte para harcayacağını düşünüyorum.Eğer bugün ortalama 50 bin kişi maç için gelirse bu zaten 100 milyon Euro yapar.Dünyada 80'den fazla ülkenin de maçı canlı yayınlanacak olması da boğazın güzelliğini dünya izlemiş olacak. İstanbul'un müthiş bir tanıtımı olacak.' şeklinde konuştu.(Fotoğraflı)(Tür: İstanbul)