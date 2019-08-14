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İSTANBUL-SÜPER KUPA MAÇINDA 15 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

1 saat önce

UEFA Süper Kupa final maçında İstanbul'da 15 bin polis görev yapacak.

UEFA Süper Kupa final maçında İstanbul'da 15 bin polis görev yapacak.
Liverpool ile Chelsea'nin bu akşam İstanbul Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa finali maçında 15 bin polis görev yapacak. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maçla ilgili stat ve çevresinde 8 bin 500, il genelinde havalimanı, taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 6 bin 500 olmak üzere toplam 15 bin polis görevlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:20 Kaynak: DHA
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