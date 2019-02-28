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İstanbul-  (Şüphelinin Görüntüsüyle) Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Yakalandı

47 dakika önce

Haber: Ali AKSOYER - İstanbul DHAD-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde amsulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı.

İstanbul-  (Şüphelinin Görüntüsüyle) Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Yakalandı, System.String[]
Haber: Ali AKSOYER - İstanbul DHA

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde amsulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı.

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu. 

Ambulansa yol vermeyen yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücü M.E.Y. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. M.E.Y.'ye "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesildi. M.E.Y. daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ (EK)

------------------------Geçilen görüntü

-olay anına ilişkin görüntü

-Yakalanan aracın fotoğrafı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:17 Kaynak: DHA

DHA, D-100 Karayolu, Cevizlibağ, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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