İstanbul- Sürat Motosikleti Önce Bir Yayaya Daha Sonra Duraktakilere Çarptı
23 dakika önce
İstanbul- (ÖZEL) SÜRAT MOTOSİKLETİ ÖNCE BİR YAYAYA DAHA SONRA DURAKTAKİLERE ÇARPTI (Yeniden)(Tür: İstanbul)
İstanbul- (ÖZEL) SÜRAT MOTOSİKLETİ ÖNCE BİR YAYAYA DAHA SONRA DURAKTAKİLERE ÇARPTI (Yeniden)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:36 Kaynak: DHA
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