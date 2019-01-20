Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sürat Motosikleti Önce Bir Yayaya Daha Sonra Duraktakilere Çarptı

İstanbul- Sürat Motosikleti Önce Bir Yayaya Daha Sonra Duraktakilere Çarptı

23 dakika önce

İstanbul- (ÖZEL) SÜRAT MOTOSİKLETİ ÖNCE BİR YAYAYA DAHA SONRA DURAKTAKİLERE ÇARPTI (Yeniden)(Tür: İstanbul)

İstanbul- (ÖZEL) SÜRAT MOTOSİKLETİ ÖNCE BİR YAYAYA DAHA SONRA DURAKTAKİLERE ÇARPTI (Yeniden)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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