"İstanbul sürece sonuna kadar sahip çıkacak"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sürece ve sandığa sonuna kadar sahip çıkacağını belirterek, "Bu sürecin dilini, sloganını, ruhunu İstanbullular yazıyor, o güzel gençlerimiz yazıyor, geleceğe umutla bakmak istiyor.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sürece ve sandığa sonuna kadar sahip çıkacağını belirterek, "Bu sürecin dilini, sloganını, ruhunu İstanbullular yazıyor, o güzel gençlerimiz yazıyor, geleceğe umutla bakmak istiyor. Her yerde bunu söyleyin: Her şey çok güzel olacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sancaktepe'nin ardından Çekmeköy'de sürdürdü.

Seçim otobüsüyle Taşdelen Mahallesi'nde halkı selamlayan İmamoğlu, Madenler Meydanı'nda kısa bir konuşma yaptı.

Umudun çocuklarda ve gençlerde olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Bizim umutsuz olmamızı istiyorlar. Zannediyorlar ki kavga edecekler. Biz onları kavgalarıyla baş başa bırakacağız. Bizim derdimiz o bir avuç insanla. Onlar bu şehrin nimetlerini isterler ama biz bu şehrin nimetlerini size vermeye geldik." diye konuştu.

İmamoğlu, paylaşacaklarını, bölüşeceklerini, İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana dağıtacaklarını ve şehri 16 milyon İstanbullunun yöneteceğini ifade etti.

Sandıkta yüz binlerce İstanbullunun ve on binlerce avukatın görev alacağını aktaran İmamoğlu, "Tek bir gerekçe üretemeyecekler." dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sürece ve sandığa sonuna kadar sahip çıkacağını belirterek, "Bu sürecin dilini, sloganını, ruhunu İstanbullular yazıyor, o güzel gençlerimiz yazıyor, geleceğe umutla bakmak istiyor. Her yerde bunu söyleyin: Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti!

Valbuena, Fenerbahçeli Taraftarlara Veda Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerle Buluştu: Bir Üye Yanında İki Oy Daha Getirsin Mesele Bitti

İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı!