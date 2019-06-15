İSTANBUL - SURİYELİ HAMİLE KADIN ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE DAYAKTAN KAÇMIŞ
3 saat önce
Sultangazi'de 1,5 yaşındaki çocuğuyla 4 gün önce kaybolduğu iddia edilen 5 aylık hamile Isras Hamada (21)'nın, kocasından gördüğü şiddet nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı.
Sultangazi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
'de 1,5 yaşındaki çocuğuyla 4 gün önce kaybolduğu iddia edilen 5 aylık hamile Isras Hamada (21)'nın, kocasından gördüğü şiddet nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı.
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi
'nde eşi ve çocuğunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Zekeriya Ayar, 5 aylık hamile eşi Isras Hamada 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 4 gün önce kaybolduğunu söylemişti. Emniyet Müdürlüğü
'nün yaptığı inceleme sonucu Isras Hamada'nın eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Esenyurt Asayiş Büro
Amirliği'ne başvurduğu öğnenildi. Hamada ve çocuğunun koruma altına alındığı belirtilirken polisin incelemesinin sürdüğü kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
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