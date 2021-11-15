Üye Girişi
İSTANBUL SURLARI 4 YILLIK ÇALIŞMAYLA DİJİTALE AKTARILDI, DÜNYANIN HER YERİNDEN SURLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLDU - Son Dakika

İSTANBUL SURLARI 4 YILLIK ÇALIŞMAYLA DİJİTALE AKTARILDI, DÜNYANIN HER YERİNDEN SURLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLDU

15.11.2021 09:45

İSTANBUL'un surları, fotoğrafları, bilgileri ve hikayeleri ile dijitale taşındı.

İSTANBUL'un surları, fotoğrafları, bilgileri ve hikayeleri ile dijitale taşındı. 4 yıl süren çalışmanın sonunda surlar bütün bilgi ve fotoğraflarıyla www.istanbulsurlari.ku.edu.tr internet sitesinde dünyanın her yerinden tek tıkla görülebilecek hale geldi.

Tarihi Yarımada'yı çevreleyen ve günümüz İstanbul'unun en büyük mimari yapısı olan surlar, kentin kültürel mirasının önemli bir kısmı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alan surların gelecek nesillere aktarılması, mirası belgelemek, ilgili görsel ve yazılı verileri bir araya getirerek surlarla ilgili dijital bir kaynak oluşturmak amacıyla Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) 2017 yılında "İstanbul Surları" projesini başlattı.

2017 yılında başlayan proje bu yıl tamamlandı ve İstanbul Surları, aralarında sarayların da bulunduğu surlara bitişik yapılar, kuleler, fotoğraf, makale ve yazıtlarıyla bir araya getirilerek www.istanbulsurlari.ku.edu.tr internet sitesi hazırlandı.

Site sayesinde dünyanın her yerinden İstanbul Surlarını bütün bilgileriyle karış karış gezip öğrenmek mümkün oldu.

6 BİN FOTOĞRAF, 40 SAATLİK DRONE UÇUŞU

GABAM idari koordinatörü Barış Altan, proje koordinatörleri Dr. Nikos Kontogiannis ve Merve Özkılıç, fotoğrafçılar Gökhan Tan ve Görkem Kızılkayak, proje asistanı Ali Öz ile birlikte, yaklaşık iki yıllık bir alan çalışması yaptı. Sonuçta, bütün kara ve deniz surları yaklaşık 6 bin dijital fotoğraf ve 40 saatlik drone uçuşu ile fotoğraflanarak güncel durumlarıyla belgelendi. Bütün sur hattını havadan izlenebileceği bir film hazırlanarak zengin bir arşiv oluşturuldu.

43 KİŞİLİK EKİP

Projeyi, arkeolog, sanat tarihçisi, tarihçi, epigrafi bilimcisi, fotoğrafçı ve çeşitli alanlardaki uzmanlardan oluşan yaklaşık 43 kişilik uluslararası bir ekip yürüttü. Prof. Dr. Neslihan Asutay-Effenberger tüm projenin bilimsel editörü olmak üzere, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. James Crow ve Prof. Dr. Albrecht Berger'in katılımıyla projenin Bilimsel Danışma Kurulu oluşturuldu, 100 makale hazırlandı. Bütün sur yazıtları ve surlarda yer alan devşirme malzeme de uzmanları tarafından çalışılarak bir veri tabanında toplandı. Bugün surlarda tespit edilen ya da İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunan, kaybolmuş ancak çeşitli yayınlarda yer alan sur yazıtları Dr. Hüseyin Sami Öztürk ve Ezgi Demirhan Öztürk tarafından derlenerek projeye dahil edildi. Ayhan Han proje kapsamında Osmanlı arşivlerinde uzun çalışmalar yürüttü, surlarla ilgili tespit edilen veriler de projeye eklendi. Osmanlı Arşivleri'nde 68 belge proje için kullanıldı. Bütün bu derlenen görsel ve yazılı materyaller elektronik ortamda yer alan interaktif platformda Hüseyin Kuşcu tarafından bir araya getirilerek www.istanbulsurlari.ku.edu.tr internet sitesini oluşturdu. Proje aynı zamanda canlı bir proje olup her zaman yeni verilerle güncelleniyor. Site Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.

SURLARA BİTİŞİK YAPILAR, KULELERDE, HENDEKLER

Sitede surların haricinde kule, duvar, hendek ve kapılardan oluşan 806 mimari birim yer alıyor. Günümüze ulaşan kulelerin sayısı Haliç Surlarında 23, Marmara Surlarında 47 ve Kara Surlarında 181 adet. Envantere eklenen yazıt sayısı, Türkçe ve İngilizceleriyle birlikte 195. Aynı zamanda surlara bitişik olan yapılarda projede yer aldı. Boukoleon Sarayı, Khristos Soter Kilisesi, Petrion, Sepetçiler Kasrı, Silivri Kapı Hipojesi, Tekfur Sarayı, Kazasker İvaz Efendi Cami, Blakhernai Sarayı altyapıları, Yedikule Hisarı, Mermer Kule ve İncili Köşk ile ilgili de çalışmalara yer verildi.

"İSTANBUL'DAKİ EN BÜYÜK MİMARİ KALINTI"

Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) Direktörü Prof. Dr. Engin Akyürek, "İstanbul'da tarihi yarımadayı çevreleyen Bizans Surları bugünkü kentin en önemli kültürel varlıklarından birisi. Orijinalde 24 kilometreyi bulan bir sur var, Marmara kıyısında, Haliç kıyısında ve kara tarafında. Bunlar İstanbul'daki en büyük mimari tarihi kalıntıdır. Tabii bunun bir kısmı bugün yok olmuş, bir kısmı kaybolmuş tamamen, üzerini yapılar kaplamış ama nereden baksanız 15-16 kilometresi ayakta. Surların önemli bir kısmı 5. yüzyılda inşa ediliyor. Sonrasında Orta Çağ'da yapılan Ayvansaray tarafındaki surlar var. Çeşitli dönemlerde ekler, onarımlar yapılıyor, Osmanlı döneminde olanları da var. Önemli bir kültürel varlık, zaten UNESCO'nun Kültürel Miras listesinde de yer alıyor surlar. Bugün büyük ölçüde bakımsız, depremlerle, doğal nedenlerle, insan faaliyetleriyle kısım kısım yok oluyor. Biz surların bugünkü halini belgeleyelim dedik ve bunu dijital bir ortamda insanların kullanımına açalım. Böylece karar verdik" dedi.

"42 MAKALEMİZ VAR"

Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, GABAM Proje Koordinatörü Merve Özkılıç, yaklaşık 6 bin fotoğraf çektiklerine dikkat çekerek, "Yüzlerce de arşiv fotoğrafımız var, daha da işlemeye devam ettiğimiz arşiv belgeleri var. Sayfada 806 tane mimari birimimiz var, fotoğrafları bunlarla ilişkilendirecek şekillendirecek şekilde isimle kodlayıp, fotoğraf adı, fotoğrafçı adıyla düzenledik. Mimari birimlerin tanımlarına geçtik, gps koordinatlarını girerek yükledik. Her bir mimari üzerindeki devşirme ve yazı detayını, günümüze ulaşmadıysa yayınlardan toplayarak, arşivlerden alarak hazırladık. Şu anda 42 makalemiz var, daha da eklenecek. Böylece de ekip sayısı 43 kişiye çıktı. Bazı yerlerde makalelere haritalar çizdik çünkü mevcut veriler yansıtmıyordu onları" şeklinde konuştu.

İSTANBUL SURLARI 4 YILLIK ÇALIŞMAYLA DİJİTALE AKTARILDI, DÜNYANIN HER YERİNDEN SURLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLDU
İSTANBUL SURLARI 4 YILLIK ÇALIŞMAYLA DİJİTALE AKTARILDI, DÜNYANIN HER YERİNDEN SURLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLDU
İSTANBUL SURLARI 4 YILLIK ÇALIŞMAYLA DİJİTALE AKTARILDI, DÜNYANIN HER YERİNDEN SURLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLDU
İSTANBUL SURLARI 4 YILLIK ÇALIŞMAYLA DİJİTALE AKTARILDI, DÜNYANIN HER YERİNDEN SURLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLDU

Koç Üniversitesi, İstanbul, Osmanlı, Bizans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL SURLARI 4 YILLIK ÇALIŞMAYLA DİJİTALE AKTARILDI, DÜNYANIN HER YERİNDEN SURLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021 09:28 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021 Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı 09:19 Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum
Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu 08:16 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor 08:08 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı 07:55 Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti 23:52 Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu 23:04 İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

Son Dakika Haberleri
09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim
09:27 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021
09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var
09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı
08:59 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum
08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü
08:32 AK Parti TBMM Grubu'nda Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor
08:15 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu
08:07 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor
07:50 "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim         
09:29
Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var         
09:26
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti         
08:16
Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler         
08:01
"Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur         
07:51
Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
23:50
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
21:54
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde!         
20:31
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 09:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL SURLARI 4 YILLIK ÇALIŞMAYLA DİJİTALE AKTARILDI, DÜNYANIN HER YERİNDEN SURLARI GÖRMEK MÜMKÜN OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement