İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100... - Son Dakika

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İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100...
6 saat önce
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:26 Kaynak: AA
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