İstanbul Tabip Odası: 5 milyon civarında vatandaş ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-kur prim borçlarını ödeyemeyenler için yıl sonuna kadar tanınan süre doldu.



İstanbul Tabip Odası (İTO), GSS prim borçlarını ödeyemeyenlerin 2020 itibariyle ücretsiz sağlık hizmeti alamayacaklarını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı.