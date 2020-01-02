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İstanbul Tabip Odası: 5 milyon civarında vatandaş ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak
6 saat önce
İstanbul Tabip Odası (İTO), GSS prim borçlarını ödeyemeyenlerin 2020 itibariyle ücretsiz sağlık hizmeti alamayacaklarını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-kur prim borçlarını ödeyemeyenler için yıl sonuna kadar tanınan süre doldu.
İstanbul Tabip Odası (İTO), GSS prim borçlarını ödeyemeyenlerin 2020 itibariyle ücretsiz sağlık hizmeti alamayacaklarını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:22
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