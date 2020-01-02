İstanbul Tabip Odası: 5 milyon civarında vatandaş ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Tabip Odası: 5 milyon civarında vatandaş ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak - Son Dakika Dünya

İstanbul Tabip Odası: 5 milyon civarında vatandaş ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak

6 saat önce

İstanbul Tabip Odası (İTO), GSS prim borçlarını ödeyemeyenlerin 2020 itibariyle ücretsiz sağlık hizmeti alamayacaklarını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Tabip Odası: 5 milyon civarında vatandaş ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak, System.String[]

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-kur prim borçlarını ödeyemeyenler için yıl sonuna kadar tanınan süre doldu.


İstanbul Tabip Odası (İTO), GSS prim borçlarını ödeyemeyenlerin 2020 itibariyle ücretsiz sağlık hizmeti alamayacaklarını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı.

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İstanbul Tabip Odası, prim, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:22 
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