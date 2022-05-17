İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz

17.05.2022 16:33
İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz

İstanbul Tabip Odası, bugün düzenlediği basın toplantısında tüm sağlık meslek örgütlerine, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 29 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Beyaz Miting'de buluşma çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, "10 Acil Talebimizin Yaşama Geçirilmesi İçin Beyaz Miting'e Gidiyoruz" başlığıyla Cağaloğlu'ndaki binasında bugün basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, SES İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş, Birlik Dayanışma Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Aile Sağlığı Memuru, Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği yöneticileri de katıldı.

Halk TV'nin haberine göre, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını, Ankara'da 29 Mayıs'ta yapılacak mitinge çağırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Akademisyeni, uzmanı, asistanı, pratisyeni, aile hekimi, iş yeri hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi, tüm hekimler, tüm sağlık çalışanları olarak, 29 Mayıs'ta 'Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin' diye haykırmaya, Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Erdoğan, basın toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Sağlık sisteminin içinde bulunduğu durum hem hekimler, eczacılar, diş hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının sağlıklarını hem de halkın sağlığını tehdit eder boyutlara varmıştır. 11-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ve bin 674 hekimin katıldığı anket çalışması sonuçlarına göre hekimlerin yaklaşık dörtte üçü, çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeteri kadar ilgilenemediğini düşünüyor. Aktif çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı, emekli hekimlerin yarıdan çoğu, aylık ücretinin tamamını harcasa da geçim zorluğu yaşıyor.

"ÖĞRENCİLER VE GENÇ HEKİMLER GELECEĞİ YURT DIŞINDA GÖRÜYOR"

Neredeyse 10 hekimden 8,9, hasta veya yakını tarafından sözel veya fiziksel şiddete uğramış durumda. Şiddet tehdidi karşısında 20 hekimden sadece biri kendisini yeterince güvende hissediyor. Hekimlerin yönetime güvenleri hiç olmadığı kadar sarsılmış durumda ve yalnızca yüzde 1'i şiddet konusunda yapılan düzenlemenin sağlıkta şiddeti yeterince azaltabileceğini düşünüyor. Gerekli ve yeterli değer verilmeyen hekimlerin çoğunluğu işlerinde mutsuz ve umutsuz. Yalnızca dörtte biri, tekrar seçme şansı olsa yine hekimlik mesleğini seçeceğini söylüyor. Tıp öğrencilerinin ve genç hekimlerin çoğu, geleceğini yurt dışında görüyor.

"EMEK BİZİM, SÖZ BİZİM, SAĞLIK HEPİMİZİN"

Pandemi dönemi boyunca güçlerinin çok üzerinde çalışan, kayıplar veren, Covid-19 nedeniyle yaşanan kayıpları meslek hastalığı sayılmayan hekim ve sağlık çalışanları ciddi bir tükenmişlik içindeler. Hastalar ise haftalar, aylar sonrasına verilebilen beş dakikalık muayene için günlerce telefon başında bekliyor. Ameliyat edilmesi gerekenler için beklemek dışındaki tek seçenek, ekonomik güçlerini aşan özel hastaneler oluyor. Sağlık politikalarına yönelttiğimiz birçok eleştirinin doğru ve haklı olduğu ortaya çıktı. Ama biz, haklı çıkmak değil, hiçe sayılan meslek onurumuzun korunmasını, emeğimizin ekonomik, sosyal karşılığının gecikmeksizin sağlanmasını istiyoruz. Değişimin, dönüşümün mümkün ve elimizde olduğunun ve birlikteliğimizden doğacağının da farkındayız. Bu ülkenin insanlarının sağlığını sırtında taşıyan emektar bir meslek grubu olarak, sorunlarımızı dile getirmek ve çözüm üretilmesini sağlamak için yılmadan çalışacağız. Sesimizi duyurmak, hak ettiklerimize ulaşmak için tüm sağlık meslek örgütleri ve emekçilerini, 29 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak 'Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin' mitinginde buluşmaya çağırıyoruz"

YORUMLAR
500
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor Beypazarı'nda madenci ve ailelerine eğitim verildi Beypazarı'nda madenci ve ailelerine eğitim verildi

İstanbul Tabip Odası, Miting, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Bakan Varank'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:28:06. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement