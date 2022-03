İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN PANDEMİNİN 2'NCİ YILINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

? İstanbul Tabip Odası (İTO) Fatih'teki binasında koronavirüs pandemisinin ikinci yıl dönümüne ilişkin 11 sendika ve dernek bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. 'Pandeminin ağır sonuçlarının sorumlularını biliyorum' başlıklı toplantıda 14 buçuk milyon vakayla dünyada dokuzuncu sırada yer alan Türkiye'nin salgını en ağır yaşayan ülkelerden olduğuna dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisi ilan ettiği ve Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020'nin ikinci yıl dönümünde İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Ses İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş, Birlik Dayanışma Sendikası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Tüm Aile Sağlığı Sağlık Memuru-ATT- Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) ortak basın açıklaması yaptı. Basın toplantısı aynı zamanda YouTube üzerinden canlı yayınlandı.

İstanbul Tabip Odası'nın Fatih'teki binasında 'Pandeminin ağır sonuçlarının sorumlularını biliyorum' başlığıyla yapılan basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, diğer kurumların temsilcileri ve üyeler katıldı.

'HER BİRİNİN ACISINI YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ'

Kurumların ortak açıklamasını İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu okudu. Pandeminin sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, 'İl Sağlık Müdürlüğü önünde açık havada yapacağımız saygı duruşu ve anmayı hava koşulları nedeniyle basın toplantısı şeklinde gerçekleştiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisini ilan ettiği ve Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020'den bu yana iki yıl geçti. On dört buçuk milyon vakayla dünyada dokuzuncu sırada yer alan Türkiye salgını en ağır yaşayan ülkelerden. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin, gerçek rakamlar ise 250 binin üzerinde. Her biri bir can, her biri bir insan, her biri bir anne, bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir çocuk. Her birinin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Korunması ve önlenmesi mümkün olan bir hastalık yüzünden öldüler' dedi.

PROF. DR. SAİP: MESLEKTAŞLARIMA ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de 'Pandeminin ikinci yılında meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu dönem boyunca çok yüksek sayıda sağlık çalışanını kaybettik. Birçoğu hastalanma pahasına hastalarına bakmaya ve sağlık hizmetini vermeye devam etti. Sağlık hizmetini verenler maalesef beton duvarlar değil. Pandeminin ilk günlerinden bir alkış yapılmıştı. Ama bunların ne kadar sahte olduğunu iktidarın son söylemlerinde görmekteyiz. Bizleri koruyamadıkları için güvenli sağlık koşullarını sağlayamadıkları için 14-15 Mart'ta güvenli ve güvenceli koşullar istediğimiz için görevde olduğumuzu buradan bir kez daha hatırlatıyoruz' dedi.

Ardından İstanbul Ses Şubeleri adına söz alan Nezahat Altınsoy ise '14-15 Mart'taki 'büyük grevdeyiz' eylemine tam destek vererek emek ve meslek örgütleriyle hareket edeceğiz. Bunun için de sendika olarak elimizden geleni yapacağız? ifadelerini kullandı.

Birinci Basamak Sağlık Platformu'ndan Uzm. Dr. Bilge Atlas Kaplan da 'Pandemi sürecinde çok yorulduk. Birçok meslektaşımız bu hastalıktan dolayı vefat etti, hastalandı, yoruldu. Bunun için çok üzgünüz. Hala mücadeleye devam ediyoruz, kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. 14, 15 ve 16 Mart'ta grevdeyiz. Mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

Genel Sağlık-İş'ten Dr. Ali Haydar Temel ise 'Acil servislere yılda 110 milyon başvurunun olduğu ve artık yönetemediğimiz, baş edemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Mücadeleye başladık ve iyi gidiyoruz. Önümüzde 3 günlük grev var yolumuz açık yolumuza devam edelim' diye konuştu.

DİSK Genel Sekreteri Erdoğan Demir de 'Pandemi boyunca sağlık emekçileri açısından baktığımızda özelinden kamusuna birçok sağlık çalışanı arkadaşımızın pandemiden olumsuz etkilendiğini hep birlikte yaşayarak gördük. Daha güçlü kararlılıkla mücadele edeceğimizi yeniliyoruz. 14-15 Mart'ta alınan iş bırakma kararlarını sendika olarak destekliyoruz' ifadelerini kullandı.