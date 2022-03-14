İstanbul Tabip Odası'nın Taksim'deki basın açıklamasına izin verilmedi - Son Dakika
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İstanbul Tabip Odası'nın Taksim'deki basın açıklamasına izin verilmedi

14.03.2022 14:10

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen İstanbul Tabip Odası yöneticilerine izinleri olmadığı gerekçesiyle polis müsaade etmedi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen İstanbul Tabip Odası yöneticilerine izinleri olmadığı gerekçesiyle polis müsaade etmedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip ve yöneticilerden oluşan bir grup, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymak için meydana geldi.

Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba izinleri olmadığını belirten polis ekipleri, sadece anıta çelenk konulabileceğini söyledi.

Etrafı bariyerlerle kapatılan anıtın bulunduğu alana geçerek basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi. Yaşanan gerginlikte bir doktor yere düşerken, çevik kuvvet ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.

Kısa süreli gerginlik yaşayan grupla polis ekipleri arasında yapılan müzakerelerden sonuç çıkmayınca gruptakiler çelengi protesto amaçlı polis bariyeri önüne bıraktı.

Burada açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, her yıl olduğu gibi 14 Mart'ın anlamını ve taleplerini içeren açıklamalarını yapmak ve çelenk koymak için bir heyetle Taksim Meydanı'na geldiklerini söyledi.

Tıp bayramını 102 yıldır kutladıklarını belirten Küçükosmanoğlu, "Bize 'Çelenk koymanızda bir sakınca yok ancak konuşmazsınız.' dendi. Biz konuşamadığımız yerde böyle bir tasarrufta bulunamayız. Ancak engellemelerle karşılaştığımız bu polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Neşeyle bayram havasında kutlayacağımız 14 Martlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

İstanbul Tabip Odası'nın Taksim'deki basın açıklamasına izin verilmedi
İstanbul Tabip Odası'nın Taksim'deki basın açıklamasına izin verilmedi
İstanbul Tabip Odası'nın Taksim'deki basın açıklamasına izin verilmedi

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İstanbul Tabip Odası, Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Tabip Odası'nın Taksim'deki basın açıklamasına izin verilmedi - Son Dakika


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