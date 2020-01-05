İstanbul Tahkim Merkezi'nden ara buluculuk merkezlerine iş birliği çağrısı - Son Dakika

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), İstanbul'da "Ara Buluculuk Merkezleri ile İstişare Toplantısı" düzenledi.

ISTAC açıklamasına göre, geçen yılın kasım ayında Arabulucu-Tahkim (Med-Arb) Kuralları'nı yayınlayan merkez, ara bulucu avukatlarla iş birliğine gidiyor.

Med-Arb projesi kapsamında ara buluculuk merkezleri ile iş birliğinin ilk adımları, geniş kapsamlı istişare toplantısıyla atıldı.

İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İstanbul'dan 250'yi aşkın ara bulucu avukat katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC'ı ve ISTAC Tahkimi'ninin, ara buluculuk müessesesiyle birlikte işlerlik kazandırılacak Med-Arb Projesi'nin önem taşıdığını belirterek, "Ticari davalara getirilen zorunlu ara buluculuk nedeniyle gerek ara bulucuları gerekse ISTAC'ı müthiş bir potansiyel bekliyor. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek, harekete geçirmek istiyoruz. Med-arb, ara buluculuk merkezleriyle birlikte geliştireceğimiz bir model, inşallah hep birlikte dünyaya örnek olacak bu projeyi başarırız." ifadelerini kullandı.

"Yakında tüketici davaları da ara buluculuk kapsamına alınacak"

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü ve ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar da dünyada tahkim denilince New York Sözleşmesi'nin, ara buluculuk denilince de birkaç ay önce imzalanarak dünyada kabul gören Singapur Sözleşmesi'nin akla geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi biz de bir adım attık. Med-Arb Kuralları'nı dünyada ilk kez ISTAC yayınladı. Hedefimiz, İstanbul Ara Buluculuk Tahkim Konvansiyonu'nu yayınlayarak bir yıl sonra tüm ülkelere imzalatmak. Bu hedef doğrultusunda bir yıllık bir proje başlattık. Ara buluculuk ile tahkimi buluşturan, birlikte işleten bir mekanizmayı hayata geçireceğiz. Dünyada bu uygulama var mı, var. Ama kurallarını yayınlayarak böyle bir modeli başlatan ilk ülkeyiz.

İş davaları ve ticari davalardan sonra yakında tüketici davaları da ara buluculuk kapsamına alınacak, kapsam daha da genişleyecek. Son verilere göre, ticari uyuşmazlıklarda ara bulucu görevlendirmesi yapılan dosya sayısı 150 bin 422, bu dosyalardan 77 bin 869'u (yüzde 56) anlaşma ile sonuçlanmış, 61 bin 271 dosyada ise anlaşmaya varılamamış. Bizi de yüzde 44 oranındaki bu anlaşamama dosyası ilgilendiriyor. 61 bin küsur dosyadan yüzde 2'sinin tahkime yönlendirilmesini hedefliyoruz ki, bu oran bizi dünyanın en büyük tahkim merkezleri arasına taşıyacak."

İki tarafın da kazanacağı model

Verilen bilgiye göre, ISTAC, Med-Arb Projesi'nin hayata geçirilmesi için öncelikle bir yıllık bir programla ilk adımları attı. Söz konusu istişare toplantısında alınan kararla, ISTAC ara buluculardan gönüllü bir çalışma grubu oluşturacak.

Ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından ara buluculuk merkezleri ile iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalanarak Med-Arb Projesi'ne işlerlik kazandırılacak. Sistemin ana unsurunu, ara bulucuda uzlaşamayan tarafların "anlaşmazlık tutanağı" ile çözüm için ISTAC Tahkimi'ne yönlendirilmesi oluşturuyor.

İki tarafın da kazanacağı bu model kapsamında, ISTAC ara buluculara tahkim ve hakemlik eğitimi vermeyi, böylece bu alana yönelen avukatlara hakemlik yolunu açmayı da planlıyor.