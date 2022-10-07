İSTANBUL-TAKSİ DENETİMİNDE MÜŞTERİ SEÇEN ŞOFÖRLER NEDENİYLE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI - Son Dakika
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İSTANBUL-TAKSİ DENETİMİNDE MÜŞTERİ SEÇEN ŞOFÖRLER NEDENİYLE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

07.10.2022 15:14

ŞİŞLİ'de trafik polisleri, kısa mesafe yolcusu almayan ve müşteri seçen taksi şoförlerinin tespit edilmesi için denetim yaptı.

ŞİŞLİ'de trafik polisleri, kısa mesafe yolcusu almayan ve müşteri seçen taksi şoförlerinin tespit edilmesi için denetim yaptı. Uzun süredir beklediğini, işaret ettiği taksi sürücülerinin durmadığını söyleyen bir kişi, "Taksiye binmek için bir saattir bekliyorum. Kaçına el işareti yaptım, almadılar. Yürümek zorunda kaldım" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, kısa mesafe yolcusu almayan ve müşteri seçen taksi şoförlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler kapsamında Mecidiyeköy'de taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı.

"TAKSİLER DURMADI, YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIM"

Taksiye binemediğini söyleyen Dursun Cengiz "Taksiler boş geçiyor ama, almıyorlar. Değişim yapacağız diyorlar. Öğlen saatlerinde bütün müşteriler kaldırımda bekliyorlar. Biz taksiye binmek istiyoruz ama, bize kötü kelimeler kullanıyorlar. Ne olacak bu taksilerin hali? Taksilerden çok şikayetçiyiz. Uzun yol ve yabancı olunca gelin diyorlar. Müşteri seçiyorlar. Kısa mesafe almıyorlar. Taksiye binmek için bir saattir bekliyorum. Kaç tanesine el ettim almadılar. Şimdi de yürümek zorunda kalıyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TAKSİ DENETİMİNDE MÜŞTERİ SEÇEN ŞOFÖRLER NEDENİYLE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI - Son Dakika

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