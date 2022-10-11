Taksi şoförü aracına çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbetti - Son Dakika
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Taksi şoförü aracına çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbetti

11.10.2022 13:33
Taksi şoförü aracına çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbetti

BEYOĞLU'nda Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, arabasına çarpan taksi şoförü tarafından darbedildi.

BEYOĞLU'nda Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, arabasına çarpan taksi şoförü tarafından darbedildi. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu. Yaşanan tartışma ve darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı. Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darbetmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Görüntülerde, taksi şoförünün Bagieva'nın üzerine yürümesi ve darbettiği görülüyor. Şoförün Nagieva'nın telefonunu zorla elinden aldığı ve uzun süre de vermediği dikkat çekiyor. Yaşanan olay sonrası darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Gümüşsuyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksi şoförü aracına çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksi şoförü aracına çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbetti - Son Dakika
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