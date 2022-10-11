TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ AZERİ BAGİEVA YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI - Son Dakika
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TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ AZERİ BAGİEVA YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

11.10.2022 14:19

2 gün geçti ama hala kemiklerim sızlıyor.

2 gün geçti ama hala kemiklerim sızlıyor.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ - BEYOĞLU'nda Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, arabasına çarpan taksi şoförü tarafından darbedildi. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu. Bagieva, "Normal bir insan böyle bir şey yapamaz. Şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. 2 gün geçti ama hala kemiklerim sızlıyor." dedi.

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı. Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darbetmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

"NORMAL BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEY YAPAMAZ"

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Nergiz Bagieva, "2 gün önce sahnemden çıktım. Arabamla eve dönüyordum. Bir taksi şoförü çarptı, sollama yaparak durmadı. Ben kornaya bastıktan sonra durdu. Arabadan indiği gibi küfürle direkt üstüme saldırdı. Saçımdan tuttu. Yumruklamaya başladı. Yüzüme saldırdı, vurmaya başladı. İnsanlar geçiyor, hiçbir şekilde müdahale etmiyordu. Sonunda iki kişi ayırdı. Ben plakasını çekmeye çalıştım. Elimde kanıt olsun diye. Mobese kayıtlarını alacağız. Saldırdı bana, çekmeye çalıştım. Videoları var zaten. Elimden telefonumu aldı. Telefonumun birini kırdı hatta. Erkeğe vurur gibi vurdu, saldırdı. Sonra da arabasıyla kaçtı. Normal bir insan böyle bir şey yapamaz. Şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. 2 gün geçti ama hala kemiklerim sızlıyor. Burnum şişti, daha yeni yeni inmeye başladı. İki gün önce klip çekimim olacaktı. Ona bile gidemeyeceğim. Bir süre sahnem iptal oldu. Bu insanları şikayet edip uğraşmak lazım. Uğraşmazsan böyle bu kadın cinayetleri de her şeyde daha fazla da yürür gider. Bir sürü kadın cinayetine zaten şahit oluyoruz her gün" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ AZERİ BAGİEVA YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ AZERİ BAGİEVA YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI - Son Dakika
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