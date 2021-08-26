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İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu - Son Dakika

İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu

26.08.2021 17:53
İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında "1000 yeni taksi" plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında "1000 yeni taksi" plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtirken, "Son 10 yılda enflasyon oranı yüzde 200'lerin üstünde iken, son 10 yılda bize verilen toplam zam ancak ve yaklaşık yüzde 60 oldu" dedi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda İBB'nin '1000 yeni teklifi', 8'inci kez görüşüldü. Bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla UKOME toplantısında reddedildi. Toplantı sonrasında taksici esnafıyla Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu taksicilerin sorunlarından bahsetti.

"ENFLASYON YÜZDE 200'LERDEYKEN BİZE ZAM YÜZDE 60 OLDU"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplu taşımaya yapılan zammın taksiciler içinde geçerli olmasını belirterek "Özellikle son dönemde görüldüğü üzere, taksiciler üzerinden acı bir politika devşiriliyor. Son 10 yılda enflasyon oranı yüzde 200'lerin üstünde iken, son 10 yılda bize verilen toplam zam ancak ve yaklaşık yüzde 60 oldu. Arada yüzde 140 oranında bir açık varken, iki sene önce 70-80 bin TL'ye aldığımız aracı bugün üç katı fiyata alamazken, toplu ulaşıma bu sene yüzde 15 zam yapan belediye bürokratları bugün; 'yıl sonunda mı taksiye zam versek diye bizimle dalga geçerken, pandemi dolayısıyla taksici esnafının geliri yüzde 60 düşmüşken, ortada oynanan oyun, kamuoyu nezdinde bütün sorunlarımızı arka plana itiyor. Çok net belli ki belediye başkanımız yerel seçim öncesi bazı gruplara söz verdiği aşikar ortada. Değerli yolcularımızın ve taksici esnafımızın sorunları ve İstanbul halkına kaliteli hizmet vermek için İBB'ye yaptığımız başvurular UKOME'nin gündemine bile alınmıyor. Bir taksici için iddia edilen aldatıcı bir haberde taksi şoföründen karşı görüş bile istenmiyor. Ama İBB, bugün bin ek plakayı mesleğin temsilcileri olan bizlerin fikrine hiç danışmadan yine gündemine alabiliyor. Hatta bin kiralık taksi plakası konusunda acele ve ısrar ediyorlar. Bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu seçim öncesi; "İstanbul taksicilerinin İBB'de bir masası olacak, bütün sorunlara istişare ederek "birlikte çözüm arayacağız ve birlikte çözeceğiz" diye vaatte bulunmuştu. Bırakın vaatlerin yerine getirilmesini, bilakis önümüzde çözülmesi mümkün olmayan sorunlar oluşmaya devam ediyor. Bütün artan maliyetlerimiz, istediğimiz şoför eğitimleri ve denetimler kulak ardına itilirken; gündemde sadece tamamen politik malzeme olduğu ek taksi plaka konusu tutuluyor. Kimse yasa ile güvence altına alınmış ticari haklarımızı dikkate almıyor" dedi.

"AKILLI TAKSİ ŞOFÖRLERİN YÜZDE 7'Sİ TARAFINDAN KULLANILIYOR"

Aksu, taksi sayısının arttırılmasının çözüm olmadığını vurgulayarak, dijital döneme geçilmesi için çağrı yaptı. Aksu, "Özellikle taksici esnafımızın evine ekmek götüremediği bir dönemde böyle bir plan üzerinde ısrar edilmesini asla kabul edilebilir görmüyoruz. Ticari taksi plakaları 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre bedel karşılığı verilmiştir. Müktesep bir haktır. UKOME kararlarının yargıdan dönme nedenlerinin başında "müktesep haklara dokunduğunda/korunmadığında iptal edilir" gerekçesi gelmektedir. Yangından mal kaçırır gibi oldu bittiye getirmek oldukça manidardır. İstanbul'da mevcut 17 bin 395 taksi, yaklaşık 52 bin şoför tarafından hizmet vermektedir. İzmir'de bir taksiye bin 207 kişi Ankara'da bir taksiye 732 kişi İstanbul'da ise bir taksiye 899 kişi düşmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 iken, şehirde 17 bin 395 taksi bulunuyor. Bu rakamlar dikkate alındığında İstanbul'da taksi başına 889 kişi düşüyor. Bırakın ülkemizin büyük şehirlerini, dünyanın diğer büyük şehirlerine bakıldığında da İstanbul bu rakamla oldukça geride kalıyor. Akıllı taksi uygulamaları mevcut şoförlerin yüzde 7'si tarafından kullanılmaktadır. Diğer şoförler tarafından kullanılmadığı için çağrı karşılama verileri bilinmemektedir. Dijital çağrı karşılama ölçümlemesi yapılmadan taksi sayısı artışı yapılması doğru değildir" diye konuştu.


İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu
İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu
İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu
İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu
İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu
İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu
İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu
İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu

istanbul büyükşehir belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu - Son Dakika


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