İSTANBUL -Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:  Enflasyon yüzde 200'lerdeyken bize zam yüzde 60 oldu - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında "1000 yeni taksi" plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtirken, "Son 10 yılda enflasyon oranı yüzde 200'lerin üstünde iken, son 10 yılda bize verilen toplam zam ancak ve yaklaşık yüzde 60 oldu" dedi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda İBB'nin '1000 yeni teklifi', 8'inci kez görüşüldü. Bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla UKOME toplantısında reddedildi. Toplantı sonrasında taksici esnafıyla Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu taksicilerin sorunlarından bahsetti.

"ENFLASYON YÜZDE 200'LERDEYKEN BİZE ZAM YÜZDE 60 OLDU"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplu taşımaya yapılan zammın taksiciler içinde geçerli olmasını belirterek "Özellikle son dönemde görüldüğü üzere, taksiciler üzerinden acı bir politika devşiriliyor. Son 10 yılda enflasyon oranı yüzde 200'lerin üstünde iken, son 10 yılda bize verilen toplam zam ancak ve yaklaşık yüzde 60 oldu. Arada yüzde 140 oranında bir açık varken, iki sene önce 70-80 bin TL'ye aldığımız aracı bugün üç katı fiyata alamazken, toplu ulaşıma bu sene yüzde 15 zam yapan belediye bürokratları bugün; 'yıl sonunda mı taksiye zam versek diye bizimle dalga geçerken, pandemi dolayısıyla taksici esnafının geliri yüzde 60 düşmüşken, ortada oynanan oyun, kamuoyu nezdinde bütün sorunlarımızı arka plana itiyor. Çok net belli ki belediye başkanımız yerel seçim öncesi bazı gruplara söz verdiği aşikar ortada. Değerli yolcularımızın ve taksici esnafımızın sorunları ve İstanbul halkına kaliteli hizmet vermek için İBB'ye yaptığımız başvurular UKOME'nin gündemine bile alınmıyor. Bir taksici için iddia edilen aldatıcı bir haberde taksi şoföründen karşı görüş bile istenmiyor. Ama İBB, bugün bin ek plakayı mesleğin temsilcileri olan bizlerin fikrine hiç danışmadan yine gündemine alabiliyor. Hatta bin kiralık taksi plakası konusunda acele ve ısrar ediyorlar. Bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu seçim öncesi; "İstanbul taksicilerinin İBB'de bir masası olacak, bütün sorunlara istişare ederek "birlikte çözüm arayacağız ve birlikte çözeceğiz" diye vaatte bulunmuştu. Bırakın vaatlerin yerine getirilmesini, bilakis önümüzde çözülmesi mümkün olmayan sorunlar oluşmaya devam ediyor. Bütün artan maliyetlerimiz, istediğimiz şoför eğitimleri ve denetimler kulak ardına itilirken; gündemde sadece tamamen politik malzeme olduğu ek taksi plaka konusu tutuluyor. Kimse yasa ile güvence altına alınmış ticari haklarımızı dikkate almıyor" dedi.

"AKILLI TAKSİ ŞOFÖRLERİN YÜZDE 7'Sİ TARAFINDAN KULLANILIYOR"