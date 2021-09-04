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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi sorununa öneri: Sorun zamla çözülür - Son Dakika

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi sorununa öneri: Sorun zamla çözülür

04.09.2021 16:54

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yaşanan taksi sorununa öneri sundu. Sorunun zamla çözüleceğini söyleyen Aksu, taksimetre açılışının 10 lira, indi-bindi ücretinin ise 20 lira olmasını talep etti. Pişkin bir açıklama yapan Aksu, zamla birlikte taksilerdeki yoğunluğun azalacağını, toplu taşıma müşterisinin otobüsü tercih edeceğini ifade etti.

İstanbul'da mevcut taksi metre ücretleri açılış 5 lira 55 kuruş, kilometre başına 3 lira 44 kuruş, indi-bindi ücreti ise 14 lira 50 kuruş. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kentte yaşanan taksi tartışmalarının zam ile çözüleceğini savundu. Aksu, taksimetre açılış 10 lira, indi-bindi ücreti 20 lira, ayrıca kilometre ücretinin de en az yüzde 30 oranında artmasını istedi. Aksu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak yeni tarife için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını belirtti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan 'sarı çile' için akılalmaz öneri: Sorun zamla çözülür

"TAKSİ ÜCRETLERİ ÇOK UCUZ"

Eyüp Aksu, "Taksi metre ücretlerine en son geçen senen 12. ayın 23'ünde değişiklik yapıldı, zam yapıldı. Yaklaşık 10 aydır ücret tarifemiz çok aşağıda, enflasyonun, TEFE, TÜFE'nin çok altında kaldı. Giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı. İstanbul halkı toplu taşımayı tercih etmiyor, taksi ücretleri çok uygun, çok ucuz olduğu için sürekli taksiyi tercih ediyorlar. Bizde taksi ücretlerinin, tarifelerinin iyileştirilmesini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden talep ettik. Vatandaşı metro, tramvay, metrobüs, İETT otobüsünü tercih etmeyişinin sebebi taksinin onlara nazaran çok çok uygun oluşu. Bizde büyükşehir belediyemizden kaliteli hizmet olabilmesi için taksimetre ücret tarifelerine zam yapılmasını talep ettik. Açılışın 10 lira olmasını, indi-bindi ücretinin 20 lira olmasını, ayrıca kilometre ücretine de en az yüzde 30 oranında zam yapılmasını talep ettik. Üç kişi bir araya geliyor, toplu taşıma aracını kullanmıyor. Neden' Üç kişi kısa mesafede en az 15 lira verecek. Zaten bizim indi-bindi ücretimiz 14.5 lira. 'Hiç uğraşmayalım, yürümeyelim veya kalabalıkta sıkıntı yaşamayalım, taksiyi tercih edelim' diyerek toplu taşımayı sürekli kullananlar taksinin ücret tarifesinin ucuz olmasından dolayı taksiye yöneldiler. Bundan dolayı şu anda sıkıntı yaşanıyor. Toplu taşımayı kullanacak kişiler taksiyi kullanamayacakları için toplu taşımayı tercih edecekler. Taksi yolcusu taksiyi tercih etmiş olacak. Bundan dolayı sıkıntı ortadan kalkacak. Çok ucuz oluşumuzdan dolayı taksiye bir talep var, toplu taşıma görevi gördüğümüz için taksiye bir yoğunluk oluştu" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan 'sarı çile' için akılalmaz öneri: Sorun zamla çözülür

TAKSİCİLER DE ZAM İSTİYOR

Taksiciler de fiyatların düşük olmasından şikayetçi. Taksici Seyfullah Keleş, "Yaklaşık 1 senedir zam gelmedi. Tahminen enflasyon ayarında bir zam olursa uygundur" dedi.

Taksi şoförü İsmail Duran ise "Pazara, markete giden taksiye biniyor. Bu normal mi? Çok ucuz, ben geçen gün yemek yemeye gittim, baktım paça çorbası 27 lira geri döndüm. Pazarda şeftali 18 lira ama buradan binin Karaköy'e kadar 14 lira 50 kuruş. Bir sürü de bunun ceremesi var, kelle koltukta gidiyoruz, bir şey olsa bunun suçu bizde. Taksi metre biraz yüksek olmalı" şeklinde konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan 'sarı çile' için akılalmaz öneri: Sorun zamla çözülür

TAKSİ FİYATLARINI PAHALI BULAN DA VAR UYGUN BULAN DA

Vatandaşların bazıları mevcut taksi ücretini uygun bulurken, bazıları ise pahalı olduğunu belirtiyor.

Mecidiyeköy'den Taksim'e taksi ile geldiğini belirten Muhabbet Doğan, "Bu sabah geldim gayet normal. Mecidiyeköy'den Taksim'e 21 lira. Yani onlarda haklı, toplu taşımaya zaten zam gelmiş, onlarda ekmeğinin peşinde ama bu sefer halkı düşünmek lazım" diye konuştu.

Gülfer Uysal ise ulaşımın çok pahalı olduğunu belirterek, "Kesinlikle zam olmaması lazım, Sabiha Gökçen'den Kadıköy'e giderken bile 200-250 lira gibi fahiş bir fiyat istiyorlar. Çok pahalı kesinlikle öyle bir şey olmaması lazım" ifadesini kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi sorununa öneri: Sorun zamla çözülür
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi sorununa öneri: Sorun zamla çözülür
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi sorununa öneri: Sorun zamla çözülür
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi sorununa öneri: Sorun zamla çözülür

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi sorununa öneri: Sorun zamla çözülür - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • Nuri Demir: Gercekten bir başkan bu şekilde nasil aciklama yapar akil tutulması ufak bir şeyde zam milletimize faydali ekonomik faydasi olan çözümler bulun Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Suat Toprak : Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,'nün zam önerisi saçmalık ve köylü uyanıklığı. Taksiciler mağdur olmasın da vatandaş olsun...Banane be taksiciden, başka iş yapsın paraya az diyorsa... Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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