İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Zammı az bulduk, bizim talebimiz yüzde 25 oranındaydı - Son Dakika

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2020 yılı son toplantısında taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Zammı değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Belediyemizin yüzde 11 oranında bugün ulaşım tarifelerine zam yapmasına az bulduk. Bizim talebimiz yüzde 25 oranındaydı" dedi.

İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Toplantı sonrası kararı DHA'ya değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, zammı az bulduklarını belirtti. Aksu, "Bugün burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yaptığı UKOME toplantısında ulaşım araçlarına taksiye, taksi dolmuşa ve minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı. Biz ulaşım sektörü esnafı olarak bu zam bizim için çok az. Normal giderlerimiz yüzde 40 oranında arttı. 16 ay önce taksimetre ücretlerine, minibüs tariflerine, taksi dolmuş ücretlerine zam yapılmıştı. 16 aylık bir zaman diliminden sonra büyükşehir belediyemizin yüzde 11 oranında bugün ulaşım tarifelerine zam yapmasına az bulduk. Bizim talebimiz yüzde 25 oranındaydı. Takdir heyetin. Karara saygılıyız. Komisyon oy çokluğu ile karar verdi. Yüzde 11 oranında zam yapıldı" ifadelerini kullandı.

Minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüşmesi teklifi reddedilmesine de değinen Başkan Aksu, "Biz M plakalı minibüslerin, taksiye dönüşümünü uygun bulmuyoruz. Hukuka aykırı, kanuna aykırı. Bu komisyonda savunmamızı da yaptık. Komisyon başkanımız, genel sekreterimiz oylamaya sundu. Oy çokluğu ile reddedildi. Lehimize olan bir karardı. Sonuçtan memnunuz" diye konuştu.