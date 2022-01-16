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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde gerginlik - Son Dakika

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde gerginlik

16.01.2022 12:31

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) 5 adaylı başkanlık seçimi öncesinde gerginlik yaşandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) 5 adaylı başkanlık seçimi öncesinde gerginlik yaşandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul öncesinde adaylardan Yahya Uğur ile mevcut başkan Eyup Aksu'nun taraftarları arasında arbede çıktı.

Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesinin ardından arbedenin sona ermesiyle üyeler, genel kurul için salona alındı.

Beş adayın ortak teklifi ile Divan Başkanlığına İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Engin Türkmen seçildi.

Adaylardan Aksu'nun faaliyet raporunu okuması sırasında tekrar tartışma ve arbede yaşanırken Divan Başkanı Türkmen, güvenlik güçlerini salona davet etti.

Aksu, konuşmasında 4 yıllık görev süresinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Salgın döneminde esnafın yanında olduklarını belirten Aksu, "Bu dönemde diğer arkadaşlarla birlikte sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Beş bin taksi plakası teklifini 11 kez reddettirdik. En fazla taksi taşımacılığı zammı bizim dönemimizde alındı. İBB'nin noteri olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız." dedi.

İtirazlar nedeniyle oylar tek tek sayıldı

Yönetim Kurulu faaliyet ve denetim raporlarının ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. İtirazların ardından oy sayımı tek tek yapıldı.

Başkanlık seçiminde mevcut başkan Eyup Aksu'nun yanı sıra Yahya Uğur, Yaşar Arabul, İrfan Öztürk ve Hanife Zeynep Kılıç aday oldu.

Seçimde odaya kayıtlı aktif 9 bin 967 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde gerginlik
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde gerginlik
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde gerginlik
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde gerginlik

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Yahya Uğur, İstanbul, Arbede, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde gerginlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde gerginlik - Son Dakika
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