İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile UKOME arasında kriz sürüyor: İBB, taksiciler odasının iddiasını yalanladı - Son Dakika
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile UKOME arasında kriz sürüyor: İBB, taksiciler odasının iddiasını yalanladı

21.07.2022 22:12

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UKOME'nin 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesiyle ilgili kararın mahkeme tarafından iptal edildiği yönünde açıklama yayınladı. Bu açıklamaya jet yanıt veren İBB, "Toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da İBB ve taksiciler arasındaki plaka krizi sürüyor. İBB'nin ihtiyaç nedeniyle 750 minibüsve 250 taksi dolmuşunu taksiye dönüştürme isteğine taksiciler karşı çıkıyor. Hatta taksiciler bu işlem iptali için de dava açtı. Bugün de davanın lehlerine sonuçlandığını ancak İBB'nin bu kararı uygulamadığını iddia ettiler. İBB'den ise taksicilerin iddiasına yanıt gecikmedi.

"İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle: "29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında; İstanbul il sınırları içerisinde 750 adet minibüs ve 250 adet taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi hususunda alınan kararlarla minibüslerin ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümü hususu, Başkanımızın bizzat katılım gösterdiği, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle taksiye dönüşecek minibüs ve taksi dolmuşların belirlenmesi ve devamında tesis edilen iş ve işlemler ile gerçekleştirilmiştir.

"İPTAL NİTELİĞİ TAŞIMAYAN KARARLAR"

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın, minibüslerin taksiye çevrilmesine dair alınan 44 adet UKOME kararı için her biri ayrı ayrı olmak üzere İstanbul 10. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davalarda mahkemece ilk etapta yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, Esnaf Odası'nın itirazı üzerine dosyalar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesine intikal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesince söz konusu UKOME kararlarında Başkan onayı olmadığından bahisle itiraz istemleri kabul edilmiştir. Akabinde ise İstanbul 10. İdare Mahkemesince söz konusu dava dosyalarında işin esasına girilmeksizin usul yönünden 'incelenmeksizin ret' kararları tesis edilmiştir. Söz konusu 'incelenmeksizin ret kararları' işin esasına girilmeksizin usul yönünden verilen ve İdare Hukuku kapsamında iptal niteliği taşımayan kararlardır.

"SÖZ KONUSU İŞLEMLER DEVAM EDECEKTİR"

Her ne kadar karar metinlerinde açık bir biçimde Belediye Başkanımızın imzası bulunmakta ise de, İstanbul 10. İdare Mahkemesince usul yönünden verilen incelenmeksizin ret kararlarının akabinde, Belediye Başkanımız tarafından bahse konu kararlar bir kez daha imza edilmiştir. Belediye Başkanımızın bizzat katılımıyla alınan UKOME kararları doğrultusunda yine bizzat katılımı ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır."

YORUMLAR
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İbb: İstanbul Taksiciler Esnafı Odası'nın İddiaları Gerçeklerle Örtüşmüyor. Mahkemece Verilmiş Bir İptal Kararı Yoktur İbb: İstanbul Taksiciler Esnafı Odası'nın İddiaları Gerçeklerle Örtüşmüyor. Mahkemece Verilmiş Bir İptal Kararı Yoktur İBB: TAKSİCİLER ODASI'NIN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR İBB: TAKSİCİLER ODASI'NIN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile UKOME arasında kriz sürüyor: İBB, taksiciler odasının iddiasını yalanladı - Son Dakika

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