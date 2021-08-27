Üye Girişi
İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BENİM ARACIM DENETLENDİ AMA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI - Son Dakika

İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BENİM ARACIM DENETLENDİ AMA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI

27.08.2021 12:03

UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı'nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya alındığını belirterek, bunların içinde İstanbul Taksiciler...

UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı'nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya alındığını belirterek, bunların içinde İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksisinin de olduğunu söyledi. İddiaya yanıt veren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aksu ise, "Adıma kayıtlı bir aracım var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından denetlendi. Benim aracım da denetlendi. Çıkan sonuçta kendi adıma kayıtlı olan araçta herhangi bir sorun çıkmadı" dedi.

"KENDİ ADIMA KAYITLI OLAN ARAÇTA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI"

UKOME'nin dün yapılan Ağustos ayı toplantısında, İBB Genel Sekreter yardımcısı Orhan Demir, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksisine de taksimetre ayarlarında oynandığı gerekçesiyle ceza kesildiğini söyledi. Tartışmaların odağındaki Eyüp Aksu, " UKOME toplantısında bir iddia ortaya atıldı. Bu kesinlikle asılsız ve yalan bir haber. Hatırlayın bayramda havalimanı taksileri hakkında bir iddia vardı. 400 tane ticari taksinin çalışma ruhsatları askıya alınmıştı, taksimetreler farklı yazıyor diye. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan denetim istedik. Taksimetreler Bakanlık tarafından incelendi. Zaten İstanbul'da bir kişi ikinci ticari taksiyi alamaz kanunen yasak. Adıma kayıtlı bir aracım var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından denetlendi. Benim aracım da denetlendi. Çıkan sonuçta kendi adıma kayıtlı olan araçta herhangi bir sorun çıkmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

"TAKSİCİ İLE YOLCUYU BULUŞTURAN SİSTEME GEÇMEZSEK BU SIKINTILAR DEVAM EDER"

Aksu 'Son dönemde gündemde sık sık taksilerin haber olmasının tek sebebi, İstanbul'daki taksi sayısının gündeme gelmesi ve UKOME toplantısı öncesi, özellikle böyle haberlerin yapılması. Yeni teknolojiye geçmezsek taksici ile yolcuyu buluşturan sisteme geçmezsek bu sıkıntılar devam eder. Taksiciyle yolcuyu buluşturan sisteme geçersek taksi bulma problemi ortadan kalkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı aplikasyon sağlıklı çalışmıyor. Bu aplikasyon konusunda İBB dayatma yaptı, tekelleşme yaptı dedi ki 'Benim yazılımımı, benim aplikasyonumu kullanmayana kesinlikle çalışma ruhsatı vermeyeceğim' diye dayatma yaptı. Biz de esnaf odası olarak, yazılım ve aplikasyonu yaptık İBB'nin dayatması kalkarsa biz yeni uygulama için hazırız. Bu uygulama ile en iyi şekilde konforlu ve güvenli hizmet vereceğiz. Bu uygulama hayata geçince yolcu taksi bulmada sıkıntı çekmeyecek" diye konuştu.

İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BENİM ARACIM DENETLENDİ AMA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI
İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BENİM ARACIM DENETLENDİ AMA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI
İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BENİM ARACIM DENETLENDİ AMA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI
İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BENİM ARACIM DENETLENDİ AMA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BENİM ARACIM DENETLENDİ AMA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta 13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı 13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü 12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
Karısını 3. kattan atıp intihar süsü verdi! Olay şahidi olan minik kız, 12:39 Karısını 3. kattan atıp intihar süsü verdi! Olay şahidi olan minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı 12:09 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı 11:29 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

Son Dakika Haberleri
13:30 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi
13:27 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor! İstanbul'da yapılan kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı
12:59 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti
12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
12:38 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi
12:32 5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi         
13:31
Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti         
13:00
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi         
12:39
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 13:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BENİM ARACIM DENETLENDİ AMA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement