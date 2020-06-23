İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI YAKIP YIKMA, EYLEM OLAYLARINI TASVİP ETMİYORUZ - Son Dakika

İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI YAKIP YIKMA, EYLEM OLAYLARINI TASVİP ETMİYORUZ

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin 5 bin taksi plakasını kiraya vereceğini ve yeni taksi modeline geçileceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin 5 bin taksi plakasını kiraya vereceğini ve yeni taksi modeline geçileceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı

Geçen hafta Bağcılar Oto Center'da taksi plakası alım-satımı yapan bir esnaf yeni taksi modeliyle ilgili, Esnaf eski esnaf değil, anında İstanbul'u kitleriz ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili olarak Bağcılar'da bir esnafın yaptığı açıklamayı biz kesinlikle tasvip etmiyoruz. Vatandaşın kendi açıklaması. Bu konuda zaten yetkili de değil. Yetkili kurum taksiciler esnaf odasıdır. O esnafın kendisini bağlar. Biz yakıp yıkma, eylem olaylarını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Oturup anlaşarak ortak akılla inşallah bu sorunu çözeceğiz. dedi.

KİRALAMA MODELİ TAKSİCİ ESNAFIMIZI BİTİRİR

Eyüp Aksu, şöyle konuştu Büyükşehir belediye başkanımız geçenlerde bir açıklama yaptı. Bu açıklama taksici esnafının kabul edeceği bir açıklama değil. 5 bin ticari taksi artışı yapacağım, dedi ve kiralama modeliyle belediyenin öz malı olacak. Kiralama modeliyle verilecek dendi. Aklımıza şu geliyor. Geçtiğimiz yıllarda korsan bir firma devlet tarafından mahkemelerimizce, kanunlarla yasaklanmıştı. Ülkemizi terk etmişti. Şimdi ise belediye başkanımızın yaptığı bu açıklama global korsanının önünü açacak bir çalışma. Biz taksici esnafı olarak 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla devletimizden bu plakaları parayla satın aldık. Bu kiralama modeli bizim taksici esnafımızı bitirir. Belediye başkanımızın sürekli bir ifadesi var. Ortak akıl ile İstanbul'u yöneteceğiz. Biz bu konuda ortak akılın bir parçasıyız. Bu konuda bizim hiçbir görüşümüz alınmadı. En kısa zamanda inşallah randevu alıp konuyu kendisiyle paylaşırız. Kiralama modelini kabul edemeyiz. Taksici esnafı olarak mağdur oluruz.

YÜZDE 90 İŞ KAYBINA UĞRADIK

5 bin taksi plakasının kiraya verilmesi konusunda kendilerinden görüş alınmadığını söyleyen Eyüp Aksu, Fikir alışverişinde bulunmadık. Şu an zaten koronavirüs salgınından sonra biz gerçekten yüzde 90 iş kaybına uğradık. Taksi durakları fazlasıyla taksi dolu. Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Konuyla alakalı da mağduriyetimizi iletiyoruz. İstanbul'da trafikten kaynaklı büyük bir trafik sorunu var. Taksi sayısı yeterlidir. Korsan bitmeden taksi sayısının artışı uygun değildir dedi.

İNŞALLAH OTURUP ANLAŞARAK ORTAK AKILLA SORUNU ÇÖZCEĞİZ

Geçen hafta Bağcılar Oto Center'da taksi plakası alım-satımı yapan bir esnaf yeni taksi modeliyle ilgili, Esnaf eski esnaf değil, anında İstanbul'u kitleriz ifadelerini kullanmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 'İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz demişti. Eyüp Aksu yaşanan bu polemikle ilgili olarak şunları söyledi Bağcılar'da bir esnafın yaptığı açıklamayı biz kesinlikle tasvip etmiyoruz. Vatandaşın kendi açıklaması. Bu konuda zaten yetkili de değil. Yetkili kurum taksiciler esnaf odasıdır. O esnafın kendisini bağlar. Biz yakıp yıkma, eylem olaylarını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Oturup anlaşarak ortak akılla inşallah bu sorunu çözeceğiz.

Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI YAKIP YIKMA, EYLEM OLAYLARINI TASVİP ETMİYORUZ - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
17:25
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI YAKIP YIKMA, EYLEM OLAYLARINI TASVİP ETMİYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]