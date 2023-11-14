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Gözü doymayan taksicilerden yüzde 65'lik bir zam talebi daha! Kabul edilirse yeni tarife cep yakacak - Son Dakika

Gözü doymayan taksicilerden yüzde 65'lik bir zam talebi daha! Kabul edilirse yeni tarife cep yakacak

14.11.2023 10:36

İstanbul'da ağustos ayında taksi ücretlerine zam gelmiş ve indi bindi ücreti yüzde 75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye yükseltilmişti. Ancak aradan sadece 3 ay geçmesine rağmen taksiciler yüzde 65'lik yeni bir zam talebinde daha bulundu. Zam teklifi kabul edilirse indi bindi ücreti 115 liraya, kilometre başına ücret 22,69 liraya, taksimetre açılışı ise 31,63 liraya yükselecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, taksi tarife ücretlerine yüzde 65 oranında zam talebinde bulunduklarını açıkladı.

En son ağustos ayında UKOME kararıyla taksi tarifelerine zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından taksi tarifeleri indi-bindi 70 TL, açılış 19.17 TL, kilometre başına ücret 13.75 TL olarak uygulanmıştı. Aksu, ağustos ayından itibaren giderlerindeki artışlar nedeniyle taksi tarifelerine zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ay sonunda yapılacak olan UKOME toplantısında yüzde 65'lik teklif kabul edilirse taksi indi bindi ücreti 115 liraya, kilometre başına ücret 22,69 liraya, taksimetre açılışı ise 31,63 liraya yükselecek.

"YÜZDE 65 ORANINDA ZAM TALEBİNDE BULUNDUK"

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğüne dün yüzde 65 oranında taksi, taksi-dolmuş, ücret tarifelerinin artışı için talepte bulunduk. En son ağustos ayının başında tarife ücretlerine zam gelmişti. O tarihten bugüne kadar giderlerimize gelen artışları değerlendirdik. Esnafımızın bu mesleği daha iyi sürdürebilirliği için ayrıca, konforlu bir taksi ulaşımı sunmak için biz de giderlerimizin karşılığında yüzde 65 oranında zam talebinde bulunduk. Bilindiği üzere UKOME kararıyla her yılın sonunda bütün ulaşım araçları tarifelerine zam yapılıyor. Biz de şimdiden zam talebimizde bulunmuş olduk" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY BU KARARIN ALINACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

Aksu, bu ay sonu olmasa bile bir sonraki UKOME toplantısında zam yapılacağını söyleyerek, "Taksimetre açılış 19,17 kuruştu, kilometre 13,75 kuruş ve indi bindi 70 liraydı. Bu oranlara yüzde 65 oranında zam yapılmasını talep ettik. Şimdi bu ayın sonunda, UKOME toplantısı var. O tarihe kadar bu zam talebimiz, alt komisyonlarda görüşülecek. Eğer bu ay karar alınmazsa önümüzdeki ay bu kararın alınacağını tahmin ediyorum. Ama oran konusunda takdir heyetin. Zaten her yıl sonu ulaşım araçlarına muhakkak zam yapılıyor. Aslında yetki İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde yetki var ama maalesef oda yetkisini kullanmıyor. UKOME'nin vermesini talep ediyor. Biz de UKOME'den bu kararı talep ettik. İnşallah uzlaşı için de bu rakamlarda anlaşırız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gözü doymayan taksicilerden yüzde 65'lik bir zam talebi daha! Kabul edilirse yeni tarife cep yakacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözü doymayan taksicilerden yüzde 65'lik bir zam talebi daha! Kabul edilirse yeni tarife cep yakacak - Son Dakika
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