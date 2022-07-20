İSTANBUL-TAKSİM'DE 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI'NIN 48'İNCİ YILI KUTLANDI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, 'Bugün, Kıbrıs Türk halkına, uluslararası toplumun gözü önünde yapılan zulüm ve soykırımı sona erdiren insani müdahalenin yıl dönümü' diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20 Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıl dönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda saat 11.00'de düzenlenen törenle kutlandı. Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümeni Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Aziz Çetinkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul temsilcisi, Kıbrıs Harekatı gazileri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üyeleri katıldı.

STK ve dernek çelenklerinin Cumhuriyet Anıtı'na sunulmasının ardından başlayan törende, şehit ve gaziler anısına yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal marşı okundu.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, törende yaptığı konuşmada 'Bugün, Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından işgalini sonlandıran, bu nedenle de sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da barış getirmiş olan, garantör Anavatan Türkiye'mizin 'gelmeyecek' diyenleri yanıltan, cesaret ve kararlılıkla gerçekleştirdiği meşru ve hukuki müdahalesinin, mutlu barış harekatının 48'inci yıl dönümü.Bugün, Ortaklık Cumhuriyeti'nin Rumlar tarafından silah zoruyla gasp edilmesini takip eden on bir yıllık dönemde, Kıbrıs Türk halkına uluslararası toplumun gözü önünde yapılan zulüm ve soykırımı sona erdiren insanı müdahalenin yıl dönümü. Bugün ayrıca, Kıbrıs Türk halkının, anayasal haklarını korumak için verdiği mücadelenin ve Kıbrıs'ın 1878'de İngiliz idaresine devriyle başlayan asırlık Türklük, Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktası. Bugün Yüce Türk Ulusunun bayramı? dedi.

Rum ve Yunanlıların 20 Temmuz'u 'işgal' olarak göstermeye yönelik propagandalarını her fırsatta ve ortamda sürdürmeye devam ettiklerini öne süren Başkonsolos Çınar, 'İşte bu yüzden, her 20 Temmuz'un Türk halkının hafızasında tazeliğini koruyan ancak dünyanın hafızasından silinmiş bu gerçekleri dünyaya hatırlatmak için bir vesile olduğunu unutmamak gerekir. Kıbrıs tarihinin doğru okunmasına yönelik farkındalık yaratmak hepimizin görevidir. Bunu, herhangi bir halka, ülkeye veya topluma karşı kin ve nefret tohumları ekmek için değil; geçmişin bilincine sahip, ancak geçmişe tutsak olmayan nesiller yetiştirmek için, Kıbrıs'ta ve bölgede istikrar ve barışın anahtarının geçmişi doğru okumaktan geçtiğine inandığımız için yapmalıyız' diye konuştu.