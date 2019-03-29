İstanbul)taksim'de Dehşet Saçan Değnekçi Yakalandı
47 dakika önce
(İSTANBUL)Taksim'de dehşet saçan değnekçi yakalandıİSTANBUL - Taksim'de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren ve duruma tepki gösteren esnafları bıçakla kovalayan değnekçi yakalandı.
(İSTANBUL) Taksim
'de dehşet saçan değnekçi yakalandı
İSTANBUL - Taksim'de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren ve duruma tepki gösteren esnafları bıçakla kovalayan değnekçi yakalandı.
Taksim'de, para karşılığında tur otobüslerinin park etmesine yardımcı olan 2 değnekçi ile esnaf arasında tartışma çıkmıştı. Tur otobüslerinin dükkanların önüne park etmesine tepki gösteren esnafa bıçak çeken değnekçiler korku saçmıştı. Yaşanan bıçaklı kavga
saniye saniye kameralara yansımıştı. Dehşet saçan değnekçilerden Muzaffer K. polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Diğer değnekçiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:24 Kaynak: İHA
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