Taksim bombacısının ifadesinin hangi dilde alındığı belli oldu

İstanbul İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan cani bombacı, Küçükçekmece'de saklandığı yerde polis ekipleri tarafından yakalandı. Taksim bombacısının ifadesi ise bugün alındı. Teröristin hangi dilde ifade vereceği merak ediliyordu.
Oda TV'de yer alan habere göre Türkçe ve Kürtçe bilmeyen terörist, Arapça sorgulandı. Suriye'de bulunan PKK'lı teröristler, Arapça iletişim kuruyor.
Teröristin ifadesi, yeminli tercüman eşliğinde alındı. Teröristin ifade işleminde, İstanbul Barosu tarafından gönderilen bir avukat da yer aldı.
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