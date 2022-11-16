Taksim bombacısının ifadesinin hangi dilde alındığı belli oldu - Son Dakika
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Taksim bombacısının ifadesinin hangi dilde alındığı belli oldu

16.11.2022 18:51
Taksim bombacısının ifadesinin hangi dilde alındığı belli oldu

İstanbul Taksim'de gerçekleştirdiği bombalı saldırının ardından kıskıvrak gözaltına alınan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'in ifadesinin Arapça alındığı öğrenildi. Şahsın Türkçe ya da Kürtçe bilmediği aktarıldı.

İstanbul İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan cani bombacı, Küçükçekmece'de saklandığı yerde polis ekipleri tarafından yakalandı. Taksim bombacısının ifadesi ise bugün alındı. Teröristin hangi dilde ifade vereceği merak ediliyordu.

ARAPÇA İLETİŞİM KURUYORLAR

Oda TV'de yer alan habere göre Türkçe ve Kürtçe bilmeyen terörist, Arapça sorgulandı. Suriye'de bulunan PKK'lı teröristler, Arapça iletişim kuruyor.

YEMİNLİ TERCÜMAN EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ

Teröristin ifadesi, yeminli tercüman eşliğinde alındı. Teröristin ifade işleminde, İstanbul Barosu tarafından gönderilen bir avukat da yer aldı.

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SON DAKİKA: Taksim bombacısının ifadesinin hangi dilde alındığı belli oldu - Son Dakika
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