İstanbul Taksim'de Hayran Bırakan Gün Batımı
58 dakika önce
İstanbul Taksim'de hayran bırakan günbatımıİSTANBUL - İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu, renk cümbüşünü gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.
İstanbul Taksim
'de hayran bırakan günbatımı
İSTANBUL - İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu, renk cümbüşünü gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.
İstanbul'da Taksim Camii'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'da dün akşam Taksim Camii'nin arkasından Güneş'in batması izleyenleri mest etti. Yapımına devam edilen Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, çevredeki turistler ile vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydettiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:23 Kaynak: İHA
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