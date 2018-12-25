Son Dakika Haberleri: İstanbul Taksim'de Hayran Bırakan Gün Batımı

İstanbul Taksim'de Hayran Bırakan Gün Batımı

57 dakika önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul Taksim'de Hayran Bırakan Gün Batımı, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Renk cümbüşünü gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da dün akşam Taksim Camii'nin arkasından Güneş'in batması izleyenleri mest etti. Yapımına devam edilen Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, çevredeki turistler ile vatandaşların o anları cep telefonları ile kaydettiği görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:26 Kaynak: İHA

Taksim, İstanbul, Güncel
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