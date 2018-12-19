İstanbul Taksim'de Kar ve Fırtına
1 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHATaksim Meydanı'nda kar yağışı etkili oldu.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı'nda kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Taksim Meydanı'nda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman kar yağışının görüldüğü Taksim Meydanı'nda yürümekte zorlananlar oldu. Bazı kişilerin şemsiyesi kırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:57 Kaynak: DHA
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