Son Dakika Haberleri: İstanbul Taksim'de Kar ve Fırtına

İstanbul Taksim'de Kar ve Fırtına

1 saat önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHATaksim Meydanı'nda kar yağışı etkili oldu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı'nda kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Taksim Meydanı'nda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman kar yağışının görüldüğü Taksim Meydanı'nda yürümekte zorlananlar oldu. Bazı kişilerin şemsiyesi kırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:57 Kaynak: DHA

Taksim, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şile'de Kıyıya Oturan Gemide Mahsur Kalan Mürettebat Kurtarılırken Adeta Can Pazarı Yaşandı 5 Yıl Hapsi İstenen Ahmet Kural ve Sıla'nın Kavgasının Detayları Ortaya Çıktı: Gömleğinde Kan İzi Vardı

Şile'deki Nefes Kesen Kurtarma Operasyonunda Mürettebattan Bir Kişi Bavulunu Bırakmadı İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı! İş Çıkış Saatine Dikkat
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:19:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Taksim'de Kar ve Fırtına
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]