Son Dakika Haberleri: İstanbul Taksim'de Rüzgar ve Karla Mücadele; Şemsiyeler Kırıldı, Yürümekte Zorlandılar

İstanbul Taksim'de Rüzgar ve Karla Mücadele; Şemsiyeler Kırıldı, Yürümekte Zorlandılar

35 dakika önce

İstanbul TAKSİM'DE RÜZGAR VE KARLA MÜCADELE; ŞEMSİYELER KIRILDI, YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul Taksim'de Rüzgar ve Karla Mücadele; Şemsiyeler Kırıldı, Yürümekte Zorlandılar, System.String[]
İstanbul TAKSİM'DE RÜZGAR VE KARLA MÜCADELE; ŞEMSİYELER KIRILDI, YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR (ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:39 Kaynak: DHA

Şemsi Tebrizi, İstanbul, Güncel
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