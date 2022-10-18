Taksim'deki çarşaf tartışması davası sanığına 4 ay 15 gün hapis - Son Dakika
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Taksim'deki çarşaf tartışması davası sanığına 4 ay 15 gün hapis

18.10.2022 11:13
Taksim'deki çarşaf tartışması davası sanığına 4 ay 15 gün hapis

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın, pis Araplar" dediği iddiasıyla yargılanan 79 yaşındaki Emel C., 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın, pis Araplar" dediği iddiasıyla yargılanan 79 yaşındaki Emel C., 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emel C. katıldı. Şikayetçiler Selva B., Özlem B. ve 16 yaşındaki mağdur A.H. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı, sanık Emel C. 'Hakaret' suçundan beraatini, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan ise cezalandırılmasını talep etti.

"PİŞMANIM"

Sanık Emel C. ise savunmasında, "Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım, hiçbir şekilde aşağılama kastım yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDIMahkeme, sanığın "Terbiyesizlik yapma, pislik yapma, erkeksen gel yüzüme söyle" şeklindeki sözlerin muhatabın onur şeref ve saygınlığını rencide eder boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu anlaşıldığından, üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığından 'Hakaret' suçundan beraatine karar verdi. Sanığın eyleminin 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçu kapsamında olduğu değerlendirilerek, suçun işleniş biçimi ve sanığın şahsı ve sosyal hali de nazara alınarak neticeten 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına da karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart 2021 günü çarşaf tartışması yaşandı. Tartışma sosyal medyanın da gündemine oturdu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın "Çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz" dedi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H., yanlarına gelen kadının, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz, siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti, namazınızı kılın pis Araplar" dediğini belirterek, şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Emel C'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik, onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C'nin, 'Halkı kin ve nefrete tahrik ettiği' belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Sanık Emel C. ilk duruşmadaki savunmasında, "İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim" diyerek beraatini istemişti.


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Çarşaflı kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yargılanan sanığa 4 ay 15 gün hapis cezası Çarşaflı kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yargılanan sanığa 4 ay 15 gün hapis cezası Son dakika 3. sayfa: Taksim ve Beşiktaş'ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada Son dakika 3. sayfa: Taksim ve Beşiktaş'ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada
Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'deki çarşaf tartışması davası sanığına 4 ay 15 gün hapis - Son Dakika

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