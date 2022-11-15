Taksim bombacısının yakalandığı ev görüntülendi! İşte evdeki aile arasında geçen konuşma - Son Dakika
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Taksim bombacısının yakalandığı ev görüntülendi! İşte evdeki aile arasında geçen konuşma

15.11.2022 14:43

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda bombayı koyan kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi. Teröristin burada Suriyeli bir aile ile kaldığı, eve gelir gelmez üzerindeki kıyafetleri çöpe atmak istediği ve bu esnada "Neden bunu yapıyorsun?" sorusuyla karşılaştığı belirlendi. Ayrıca teröristin polislerin eve geldiğini duyduktan sonra balkon camını kırarak aşağıya atlamak istediği anlaşıldı.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız ise yaralandı. Patlamaya neden olan bombayı caddeye koyan kadın terörist Ahlam Albashır, saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı hücre evinde yakalandı. Kadın teröristle birlikte olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen 50 kişi daha gözaltına alındı.

OLAY SIRASINDA GİYDİĞİ KIYAFETLERİ ÇÖPE ATMIŞ

Teröristin yakalandığı ev ise CNN Türk ekibi tarafından görüntülendi. Muhabir Merve Tokaz'ın aktardığı bilgiye göre teröristin eve yaşlı bir kadınla misafir olarak geldiği, bombayı yerleştirirken giydiği kıyafetlerini mutfaktaki çöpe atmak istediği öğrenildi.

SALDIRI SONRASI TELEFONDA MESAJ TRAFİĞİ

Küçükçekmece'de 3 katlı bir apartmanda yakalanan teröristin, yaşlı bir kadınla Suriyeli bir ailenin yaşadığı belirtildi. Teröristin bombayı patlattıktan sonra yaşadıklarını anbean aktaran muhabir, "Patlamayı gerçekleştirdikten sonra gece saatlerinde Küçükçekmece'de bu eve geldi. Buraya oldukça endişeli bir şekilde geldi, hareketleri de tedirginlik yaratıyordu. Ailenin ifadesine göre evin salonunda oturup telefonuyla mesajlaştı. Patlamayı gerçekleştirdiği kıyafetleri kamuflajlı pantolonu ve siyah üstüydü. Kıyafetlerini bu eve geldikten sonra hızlı bir şekilde değiştirdi, mutfaktaki çöp kutusuna atmak istedi." dedi.

Taksim bombacısının yakalandığı ev görüntülendi! İşte terörist ile evdeki aile arasında geçen diyalog

KIYAFETLERİ ATMAK İSTEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayın devamı şu şekilde aktarıldı: "Sonrasında ev sahibi olan kadın geldi ve 'Ne yapıyorsun? Kıyafetleri neden atıyorsun?' dedi. Sonrasında ev sahibi olan kadından kıyafetleri sobaya atıp yakmasını istedi. Aslında kadın teröristin izini kaybettirmek için çaba sarf ettiğini de görmüş oluyoruz. Kıyafetlerini değiştirdi, üzerindeki kazağı giydikten sonra soğuk olduğunu söyleyerek kalacağı odasına geldi. Buraya misafir olarak geldi ve ilk belirlemeler, ailenin de geleceğinden haberinin olmadığı yönünde. Odaya gelip oturdu, geceyi burada geçirmeyi planlıyordu. Kadın terörist eve poşetle geldi. Teröristin kullanmış olduğu yüzüğü görüyoruz. Bu evde oldukça sıcak dakikalar yaşandı. Gece 02:50 sularında ekipler kadının bu adreste olduğunu belirledikten sonra sessiz şekilde bu adrese geldi. Merdivenler sessiz şekilde çıkıldı, kapı çalındıktan sonra bu adrese girildi.

Taksim bombacısının yakalandığı ev görüntülendi! İşte terörist ile evdeki aile arasında geçen diyalog

EKİPLER GELİNCE KENDİNİ CAMDAN AŞAĞI ATMAK İSTEMİŞ

Kadın terörist sesleri duyunca balkonun camını kırarak kendisini aşağıya atmaya çalıştı. Yakalanmamak için her şeyi göze aldığını ifade edelim. Kadının kullandığı bir telefon vardı. Sürekli olarak görüşmelerini mesaj yoluyla yapmaya çalıştı. Polisler geldiğinde ise o telefon yoktu, dolayısıyla telefonu nereye sakladığıyla ilgili ekipler burada detaylı inceleme yaptı. Kadın terörist 10 saat gibi kısa bir sürede yakalandı."

Taksim bombacısının yakalandığı ev görüntülendi! İşte terörist ile evdeki aile arasında geçen diyalog
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SON DAKİKA: Taksim bombacısının yakalandığı ev görüntülendi! İşte evdeki aile arasında geçen konuşma - Son Dakika
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