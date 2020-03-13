İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA MASKELİ 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMLERİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA MASKELİ 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMLERİ - Son Dakika

İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA MASKELİ 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMLERİ

6 saat önce

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar maskeli önlemini sürdürdü.

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar maskeli önlemini sürdürdü. TAKSİM Meydanı'nda sabah saatlerinde işe gidenlerin çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koranavirüs vakasının görüldüğü duyurmuş ve vatandaşlardan tedbirli olmalarını istemişti. Sabah saatlerinde işe gitmek için yollara düşen İstanbulluların maske takarak önlem aldı. Taksim Meydanı'na toplu taşımayla gelen vatandaşların virüsten korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.

"İNSANLARIN MASKE TAKMAMASINA ŞAŞIRIYORUM"

Tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını belirten Adem Göksu, "Dünya genelinde iş çığırından çıkmaya başladı. Türkiye'de henüz ciddi bir durum yok. Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Ne kadar önlem alınsa da korkuyoruz. İnsanların maske takmamasına şaşırıyorum. Takıp takmaması kendi bilecekleri iş ancak tedbirli olmakta fayda var. Sonuç olarak tehlikeli ve ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA MASKELİ 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMLERİ

İstanbul, Türkiye, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:11 Kaynak: DHA
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