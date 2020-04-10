İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA SOSYAL MESAFELİ TÖREN - Son Dakika

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İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA SOSYAL MESAFELİ TÖREN
6 saat önce
TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı.
Polis Haftası çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polis müdürleri, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Düzenlenen törende Çalışkan haricindeki müdürlerin maske taktığı görüldü. Törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyarak aralıklarla durduğu görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
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