İstanbul - Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu
4 dakika önce
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Ali DANAŞ - Onur MERİÇ, - İstanbul DHAYılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi.
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ Ali DANAŞ - Onur MERİÇ, - İstanbul DHA
Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi.
Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran vatandaşlar, yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte vatandaşlardan kimileri dilek fenerleri uçururken, kimileri ise meşaleler yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba diyen binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.
Görüntü dökümü
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Taksim genel detay
Yeni yılın ilk dakikaları
Dilek fenerlerinin uçurulması
Son Dakika
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
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