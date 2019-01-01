Son Dakika Haberleri: İstanbul - Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu

İstanbul - Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu

4 dakika önce

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Ali DANAŞ - Onur MERİÇ, - İstanbul DHAYılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi.

İstanbul - Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu, System.String[]
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ Ali DANAŞ - Onur MERİÇ, - İstanbul DHA

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran vatandaşlar, yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte vatandaşlardan kimileri dilek fenerleri uçururken, kimileri ise meşaleler yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba diyen binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.

Görüntü dökümü

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Taksim genel detay

Yeni yılın ilk dakikaları

Dilek fenerlerinin uçurulması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

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