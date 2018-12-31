Son Dakika Haberleri: İstanbul - Taksim Meydanı Yılbaşı Kutlamaları Öncesi Havadan Görüntülendi

İstanbul - Taksim Meydanı Yılbaşı Kutlamaları Öncesi Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHAYeni yıla Taksim'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi.

İstanbul - Taksim Meydanı Yılbaşı Kutlamaları Öncesi Havadan Görüntülendi, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN  / İSTANBUL DHA

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yılı saatler kala hareketlilik arttı. Taksim'deki hareketlilik havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

---------------

HAVADAN GÖRÜNTÜLERle Taksim Meydanı ve çevresi

DHA FEED

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:08 Kaynak: DHA

DHA, Taksim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Erdoğan'dan, Cem Yılmaz'a Tam Destek! Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı

İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı! Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:17:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Taksim Meydanı Yılbaşı Kutlamaları Öncesi Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]