İSTANBUL- TAKSİNİN ÇARPTIĞI KEDİYE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR
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Haber-Kamera Serap ILGIN-İSTANBUL DHABağcılar'da taksinin çarptığı kediye kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
Haber-Kamera Serap ILGIN-İSTANBUL DHA Bağcılar
'da taksinin çarptığı kediye kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.
Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi'nde geçen Pazartesi akşamı meydana gelen olayda cadde üzerinde seyreden taksi sürücüsü yola çıkan kediye çarptı. Taksinin arkasından gelen otomobil sürücüsü kediye kendisinin çarptığını zannederek, aracını durdurdu. Otomobil şoförü ve yakınları yaralanan kediyi yakalayıp, tedavi ettirmek istedi. Sürücü kaldırımda yatan kediyi almak için hamle yaptığında kedi kaçtı. Daha sonra çevredekiler de yaralı kediyi yakalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kedi kaçarak, uzaklaştı.
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